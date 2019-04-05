Він гей, – 51-річна Селін Діон заперечила стосунки з 34-річним танцюристом

Після появи канадської поп-діви Селін Діон на паризькому Тижні моди з молодим супутником, шанувальники запідозрили, що у них роман. Однак знаменитість спростувала ці чутки, навівши вагомі аргументи.

Під час проведення Тижня моди у Парижі чи не всі іноземні ЗМІ та прихильники творчості Селін Діон говорити про її несподівану появу на публіці з молодим супутником. На модний захід під руку з 51-річною канадською співачкою прийшов 34-річний танцюрист Пеппе Муньйос. Проте, як повідомляє видання North West Weorgia News, знаменитість заперечила чутки про роман.

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Попри те, що наприкінці січня співачка вже зазначала, що вони з Пеппе лише друзі, чутки продовжували поширюватися. Тому Селін Діон вирішила навести вагомі аргументи, які заперечують її романтичний зв’язок з танцюристом.

Спочатку я дійсно щось до нього відчула ... Але Пеппе гей. Думаю, багато хто про це навіть не здогадувався,

– запевнила Селін Діон.

Що відомо про попередні стосунки Селін Діон?Для знаменитої канадської поп-діви це перші стосунки після великої втрати.

Її чоловік Рене Анжеліл, з яким вона пробула в офіційному шлюбі з 1996 по 2016 рік, помер, не доживши всього два дні до свого дня народження. Йому могло виповнитися 74 роки.



Селін було важко пережити втрату, адже вони були знайомі майже все свідоме життя. Їхня перша зустріч відбулася, коли їй було 12, а йому – 38 років. Він працював музичним продюсером, тому брат співачки відіслав чоловікові звукозапис пісні, яку Селін, її брат Жак і їхня мама написали разом. У них зав'язався роман у 1987 році, а в 1991 році вони заручилися. Весілля пара зіграла у грудні 1994 року.