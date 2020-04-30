Він колючий: Наталя Могилевська розповіла, що заважає Дантесу досягнути успіху

Українська телеведуча впродовж п'яти років продюсувала музичний дует "ДіО.фільми", ексучасником якого був Володимир Дантес. Наталя Могилевська зізналася, що не стала продовжувати контракт з гуртом саме через недовіру співака. На її думку, саме ця риса заважає його творчому успіху.

Наталя Могилевська впродовж музичної кар'єри встигла спробувати себе у ролі продюсера. Співачка стала гостею ютуб-шоу 2POPODCAST Потапа та колишнього учасника гурту "Время и стекло" Позитива та розповіла про одного з експідопічних Володимира Дантеса.

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Під керівництвом Могилевської серця мільйонів меломанів підкорили гурти Real O та "ДіО.фільми". Останній з них шалено увірвався в український шоу-бізнес, проте так само стрімко зник з провідних чартів. Контракт співаків Володимира Дантеса та Вадима Олійника завершився 2015 року, адже сама артиста відмовилася його продовжувати. Зараз вона зізналася, що причиною цього стали постійні конфлікти з Дантесом, які за 5 років виснажили її остаточно.

Наталя Могилевська зауважила, що виконавцю важко реалізувати свої творчі амбіції через те, що він всюди бачить підступність. Їй було необхідно постійно домовитися з ним, щоб він розслабився і не воював, що це зрештою "винесло мозок" продюсерці.

У Дантеса є одна проблема – це недовіра до людей. Якби він був трохи розслабленішим і з більшою довірою ставився до Бога, простору і людей, які його оточують, він був би не таким колючим, і було б трохи більше успіху. Він захищається там, де непотрібно захищатися,

– пояснила Могилевська.

Зірка пригадала, що у ролі продюсерки їй доводилося вирішувати чимало конфліктів не лише через складний характер Дантеса. Молоді учасники гуртів Real O та "ДіО.фільми" намагалися впроваджувати свої правила та надто переймалися тим, чи не використовують їх у власних цілях заради наживи. Могилевська не приховує, що більше ніколи не буде продюсувати артистів, адже це забрало у неї безліч часу, нервів та фінансів.

"Вони нескінченно конфліктували, весь час шукали, де їх обманюють на гроші, де хочуть використати у своїх цілях, що додають їм і не додають, які інші продюсери в країні діють краще. У підсумку, всі ці артисти отримали нормальний стартап. Я витратила купу грошей, молодості, часу і уваги, яку могла витратити на себе", –пояснила Наталя Могилевська.

2POPODCAST – Наталя Могилевська розповіла про продюсерський досвід: дивіться відео онлайн

Нині Володимир Дантес повернувся в музику після того, як спробував себе у ролі ведучого. У вересні минулого року він випустив пісню "Теперь тебе 30", а за кілька місяців презентував другу сольну композицію "Более или менее". Співак зазначив, що не збирається зупинятися на двох треках та активно розвивається в українському шоу-бізнесі.