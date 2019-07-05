Він менший, ніж найменший купальник у світі: історія купальника "бікіні", який змінив світ моди

У цей день, 5-го липня, 73 роки тому світ вперше побачив модель знаменитого пляжного костюму під назвою "бікіні". Однак, знадобилося десятиліття, перш ніж купальник перестав шокувати публіку та увійшов в моду.

5-го липня 1946-го року, під час показу мод у відомому басейні Piscine Molitor в Парижі, манекенниця вперше вийшла на публіку, прикрившись двома вузькими шматками тканини. Це було досить дивне явище, оскільки тодішня мода не знала іншого пляжного костюму, окрім суцільного.

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Новий фасон купальника представив світу паризький дизайнер Луї Реар (раніше – автомобільний інженер-механік, який після отримання у спадок магазину жіночої білизни, став модельєром), описавши його наступним чином: "Він менший, ніж найменший купальник у світі". Оскільки у тодішніх вищих колах Парижу були суворі порядки, кутюр'є довго не міг знайти модель для демонстрації свого "трикутного дива".

Першою, хто ризикнув приміряти на себе бікіні, була 19-літня танцівниця-стриптизерша із Casino de Paris Мішелін Бернардіні (їй і раніше доводилося оголятися на публіці). Близько 50 тисяч захоплених прихильників після показу почали надсилати дівчині листи, та навіть пропонували їй свої руку і серце.



Мішелін Бернардіні вперше у бікіні / Pinterest

Свою назву купальник отримав не просто так: саме в той період на острові Бікіні (кораловий острів у Тихому океані) проводилися випробовування ядерної бомби. Реар, у свою чергу, вирішив, що його винахід буде таким же важливим та "вибуховим". І він не помилився! Однак, суспільству знадобилося ще чимало часу, аби прийняти і полюбити це чудове вбрання.

Одразу після модного показу у Molitor модний купальник зовсім не сприйняли. Люди були шоковані відвертістю пляжного костюму, а один із радянських конферансьє описав фасон так:

"Тут черта и там черта, в общем-целом – ни черта". (переклад)

Бікіні сприйняти як ляпас тогочасній моді і заборонили на багатьох курортах світу. Зокрема, у Франції, Італії, Португалії та Іспанії за носіння такого вбрання могли арештувати.

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Все змінилося через десятиліття, у 1956-му році, після прем'єри драматичного фільму "І Бог створив жінку" (оригінальна назва: Et Dieu… créa la femme). Французький режисер Роже Вадим, закривши очі на громадські табу, зняв свою дружину Бріжіт Бардо у бікіні на Лазурному Березі. Ця роль не тільки зробила зірку всесвітньо відомою, але й стала своєрідним каталізатором суспільної думки про роздільний купальник: жінки з усієї Європи мріяли запастися трендовим пляжним костюмом, а перші модниці уже хизувалися ним на французьких та італійських курортах.



Кадр з фільму "І Бог створив жінку" / Pinterest

Своїм прикладом Бардо також надихнула інших голлівудських зірок: Мерилін Монро, Урсулу Андресс та Рейчел Велч. Актриси одягнули бікіні і стали зразком для багатьох дівчат. Остаточно своє місце на п'єдесталі моди "маленькі" купальники зайняли до кінця 60-х років.



Мерилін Монро у бікіні / Фото з вільних джерел

Зараз не так легко здивувати людей сучасною модою. Більшість табу вже зняті, і модельєрам важко створити річ, на яку будуть дивитися з осудом, але яка пізніше поселиться в шафі кожної модниці. Так само було 73 роки тому, коли "модна" спільнота відмовлялася прийняти бікіні у свої ряди, а сьогодні – це культова річ, яка вже давно стала частинкою гардеробу мільйонів жінок.

Автор: Роксолана Гошовська