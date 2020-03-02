Він не був в Італії: як ЗМІ розповсюдили фейк про карантин Тома Круза

У розпал епідемії коронавірусу у Венеції тривали зйомки фільму "Місія нездійсненна 7", які довелося призупинити, а знімальну групу відправити на карантин. У пресі ширилися чутки про те, що серед госпіталізованих – Том Круз. Проте представники голлівудського актора спростували заяви журналістів.

Впродовж останніх тижнів Італія страждає від спалаху смертельного коронавірусу, який забрав життя 34 людей та поставив під загрозу індустрію країни. Стрімке поширення вірусу позначилося й на сфері моди та кінематографу. Епідемія спровокувала припинення зйомок сьомої частини фільму "Місія нездійсненна", у якій серед головних героїв – Том Круз.

Читайте також: Через коронавірус в Італії призупинили зйомки фільму "Місія нездійсненна 7"

Інцидент став приводом для поширення у пресі неправдивої інформації про вимушену госпіталізацію Тома Круза та інших членів команди, яку тиражували ЗМІ по всьому світу. Згідно з джерелами Daily Mail, 26 лютого з'явилися повідомлення про карантин акторів, серед яких й сам Том Круз, в одному із місцевих готелів Палаццо Грітті на Гранд-каналі.

Проте, відповідно до матеріалів Metro, Том Круз не перебував в Італії разом з іншою частиною знімальної групи, яка працювала над заключними сценами стрічки. Представники актора спростували чутки у пресі про карантин зірки.

Він не був в Італії,

– лаконічно прокоментували його асистенти.

Зараз частина команди знаходиться на карантині. Жоден з них не заражений коронавірусом та за кілька днів всі повернуться додому: "Під час цієї перерви ми хочемо враховувати занепокоєння екіпажу та дозволяємо їм повернутися додому до початку виробництва".

Варто наголосити, що масштабні спалахи коронавірусу Covid-19 по всьому світу провокують безліч фейкових новин про смертельне захворювання у зірок. Так, у центрі чуток про зараження та госпіталізацію опинився знаменитий актор Джекі Чан. На офіційній сторінці в інстаграмі 65-річна легенда заявив, що не перебуває на карантині, як про це писали журналісти, та й сам абсолютно здоровий. Схожий діагноз ЗМІ приписали Папі Римському Франциску. Під час зустрічі з парафіянами патріарх чхав і кашляв, що преса ідентифікувала як симптоми коронавірусу.