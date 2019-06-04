Він не прихильник Хани, – Девід Бекхем заборонив сину приводити його дівчину на сімейні свята

Родина Бекхемів не на жарт стурбована через нові стосунки 20-річного Брукліна з моделлю Ханою Кросс. Через скандальні новини у ЗМІ та постійні сварки екс-футболіст Девід Бекхем наполегливо радить сину припинити роман із дівчиною. Окрім цього, красуня стала небажаним гостем на їх сімейних святах.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun із посиланням на інсайдерів. Причиною для хвилювання зіркових батьків став інцидент під час Каннського кінофестивалю. У ресторані французького готелю Бруклін та Хана публічно з'ясовували стосунки, в запалі модель накинулась на фотографа з кулаками, а всі ЗМІ рясніли резонансною новиною.

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Девід тісно пов'язаний з Брукліном, і вони з Вікторією дуже переживають через його сварки з Ханою. Девід хоче, щоб Бруклін серйозно задумався над тим, чи є у нього майбутнє з коханою,

– розповів інсайдер.

Окрім цього, екс-футболіст попросив свого сина не приходити на сімейні свята з Ханою Кросс. Саме тому під час відпочинку в Маямі на фото постали всі члени родини Бекхемів, а Бруклін щасливо позував без моделі.

"Девід попросив Брукліна провести час з сім'єю. Він хотів зрозуміти, що відбувається в його голові і допомогти. Він знає, що любов в юному віці може бути дуже жорстокою, і не хоче, щоб ці публічні з'ясування відносин відбувалися на регулярній основі. Девід намагається вести себе спокійно і хоче дати Брукліну кілька порад. Але всім зараз абсолютно ясно, що Девід не прихильник Хани", – додав інсайдер.

Що відомо про особисте життя Брукліна Бекхема?За даними західних ЗМІ, Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з акторкою Хлоєю Морец, як навесні 2018 року в журналістів з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з канадською моделлю Лексі Вуд. Та із красунею він не довго зустрічався: вже у грудні старший син подружжя Бекхемів познайомив сім'ю з моделлю Ханою Кросс, старшою за нього на 2 роки. Дівчину неодноразово порівнювали із зірковою мамою хлопця, а сама Вікторія навіть подарувала манекенниці вбрання власного бренду. Відтоді пара демонструвала ідилію, публікуючи романтичні фото у мережі.



Під час Каннського кінофестивалю Бруклін Бекхем та Хана Кросс здійснили кілька спільних виходів на червону доріжку. Модель засвітила округлий живіт, спровокувавши чутки про вагітність. А у готелі під час сварки побилась зі своїм коханим на очах в ошелешеної публіки.