Він не прихильник Хани, – Девід Бекхем заборонив сину приводити його дівчину на сімейні свята

78 Читать новость на русском
Девід Бекхем стурбований через роман сина Брукліна
Девід Бекхем стурбований через роман сина Брукліна / www.gettyimages.com

Родина Бекхемів не на жарт стурбована через нові стосунки 20-річного Брукліна з моделлю Ханою Кросс. Через скандальні новини у ЗМІ та постійні сварки екс-футболіст Девід Бекхем наполегливо радить сину припинити роман із дівчиною. Окрім цього, красуня стала небажаним гостем на їх сімейних святах.

Про це повідомляє британський таблоїд The Sun із посиланням на інсайдерів. Причиною для хвилювання зіркових батьків став інцидент під час Каннського кінофестивалю. У ресторані французького готелю Бруклін та Хана публічно з'ясовували стосунки, в запалі модель накинулась на фотографа з кулаками, а всі ЗМІ рясніли резонансною новиною. 

Читайте також: Далеко не ідеальний роман: Бруклін Бекхем та Хана Кросс побились у Каннах

Девід тісно пов'язаний з Брукліном, і вони з Вікторією дуже переживають через його сварки з Ханою. Девід хоче, щоб Бруклін серйозно задумався над тим, чи є у нього майбутнє з коханою,
– розповів інсайдер. 

Окрім цього, екс-футболіст попросив свого сина не приходити на сімейні свята з Ханою Кросс. Саме тому під час відпочинку в Маямі на фото постали всі члени родини Бекхемів, а Бруклін щасливо позував без моделі.

"Девід попросив Брукліна провести час з сім'єю. Він хотів зрозуміти, що відбувається в його голові і допомогти. Він знає, що любов в юному віці може бути дуже жорстокою, і не хоче, щоб ці публічні з'ясування відносин відбувалися на регулярній основі. Девід намагається вести себе спокійно і хоче дати Брукліну кілька порад. Але всім зараз абсолютно ясно, що Девід не прихильник Хани", – додав інсайдер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

Що відомо про особисте життя Брукліна Бекхема?За даними західних ЗМІ, Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з акторкою Хлоєю Морец, як навесні 2018 року в журналістів з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з канадською моделлю Лексі Вуд. Та із красунею він не довго зустрічався: вже у грудні старший син подружжя Бекхемів познайомив сім'ю з моделлю Ханою Кросс, старшою за нього на 2 роки. Дівчину неодноразово порівнювали із зірковою мамою хлопця, а сама Вікторія навіть подарувала манекенниці вбрання власного бренду. Відтоді пара демонструвала ідилію, публікуючи романтичні фото у мережі.

Під час Каннського кінофестивалю Бруклін Бекхем та Хана Кросс здійснили кілька спільних виходів на червону доріжку. Модель засвітила округлий живіт, спровокувавши чутки про вагітність. А у готелі під час сварки побилась зі своїм коханим на очах в ошелешеної публіки. 

blog_ava
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
сьогодні
14871
Теги: LifeStyle Бруклін Бекхем Зіркові романи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
3 червня 17:23 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
796
"Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
3 червня 12:31 "Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
Юлія Ліпенцева 582
Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
1 червня 13:36 Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
599
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 червня 13:21 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 535
Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
1 червня 11:01 Джамала чи Даша Астаф'єва? Вгадайте українську зірку за дитячим фото
3117
Новини
Більше новин
Залиште відгук