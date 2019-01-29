"Він просто мій найкращий друг": Селін Діон приголомшила заявою про свого молодого партнера

Останній тиждень ЗМІ не припиняють обговорювати нового супутника Селін Діон, Пеппі Муньоса, на Тижні моди в Парижі. Співачка з чоловіком, молодшим від неї на 16 років, з’являлись на декількох показах, не приховуючи свого захоплення одне одним. Незважаючи на спільні публічні виходи, партнер Селін виявився просто товаришем.

Про це зірка легендарного саундтреку до фільму "Титанік" поділився в інтерв’ю The Sun.

Від початку Тижня моди у Франції зірка заперечувала романтичні зв’язки з Пеппі Муньосом, однак постійні прогулянки разом та бесіди на світських вечірках свідчили про протилежне. Чоловік ніжно брав співачку за талію, з вигляду відверто фліртував та супроводжував її на всіх заходах.

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Селін Діон і Пеппі Муньос в Парижі / Getty Images

Втім, 50-річна Селін Діон все заперечила. Вона спростувала зв'язок з танцюристом і назвала його своїм "найкращим другом".

Ми відразу ж подружилися з Пеппі. Звичайно, ми обіймаємось і тримаємося за руки. Він допомагає мені: притримує двері, допомагає вийти з машини. Але не треба займатися підміною понять, він просто мій найкращий друг,

– так описала свої стосунки категорична Селін.

Вона додала, що її єдиним коханням був і є чоловік Рене Ажеліл, який три роки тому помер від раку. З ним Селін перебувала у шлюбі 12 років. Жінка переконана, що ніколи не зможе полюбити когось більше, ніж Рене.



Селін Діон і Рене Ажеліл у 2012 році / Getty Images