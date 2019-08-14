Він страшно мене бісив, – Соколова розповіла про знайомство з Харчишиним

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Яніна Соколова та Валерій Харчишин
Яніна Соколова та Валерій Харчишин / tsn.ua

Авторка та ведуча програм "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" зізналася, що поборола рак, та запустила медіапроект "Я, Ніна". Одною з частин проекту буде фільм, в якому у головних ролях разом з Яніною зніматиметься і фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин – зараз близький її товариш, який допоміг пережити недугу.

Однак, виявляється, що під час першого знайомства рок-зірка дуже родратував Яніну, і враження про нього було не найкращим. Про це вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

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За її словами, з Валерієм вони познайомилися 5 років тому.

"Я страшно його недолюблювала, він мене бісив. Адже свого часу робила перше своє інтерв'ю на телебаченні у Києві, я тоді вела "Сніданок з 1+1". Харчишин став дебютним гостем моєї зіркової рубрики", – розповіла журналсітка.

Ми зустрілися на Подолі, він поводився дуже зухвало, погано відповідав на запитання. Сидить людина, яка тупить, а ти ж хочеш зробити максимально цікаве інтерв'ю, проте отримуєш відповіді "так", "ні", "не знаю". Я була дуже розлюченою: "Ах ти, жук. Зухвала рок-зірка… Я ж твою музику слухала, прибираючи із пилососом, а ти ось так…"
– поділилася спогадами Яніна.

Потім, за її словами, їм двом запропонували зіграти разом антрепризу про кохання.

соколова та харчишин
Яніна Соколова та Валерій Харчишин у виставі

"Ми зустрілися на репетиції. Я повинна була зіграти роль його коханки, з якою він зустрічається на прийомі у сексолога. Ось так ми на прийомі у сексолога перетнулися і з того часу дружимо (Усміхається). Це – мій найкращий друг, а я – його найкраща подруга", – пояснила Соколова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синопсис фільму «Я, Ніна» ⠀ Успішна журналістка Ніна (Яніна Соколова - @yanina_sokolova) здається цілком щасливою. У неї є чоловік (Валерій Харчишин - @valeriy.kharchyshyn_dr), двоє дітей, улюблена робота, друзі та молодість. У шаленому темпі свого життя Ніна раптом дізнається про те, що в неї - рак. ⠀ Ніні роблять операцію з видалення внутрішніх жіночих органів. Оперує онкологиня Олександра (Валерія Ходос - v.khodos), молода лікарка з міжнародним досвідом. Саме вона стає для Ніни найближчою людиною, точкою опори та символом одужання. Ніна намагається утримати статус-кво на роботі та вдома, але хвороба змушує змінюватись. ⠀ Закоханість, виснажливі медичні процедури та інший ритм життя допомагають Ніні знайти глибший контакт із собою. Жінка починає дихати на повні груди та діє так, як не діяла б ніколи раніше. Вона знімає перуку в прямому ефірі, відкрито говорить про пережите та досліджує нові грані своєї чуттєвості. Витримавши натиск надмірно допитливих колег та зіткнувшись із глибокою самотністю, Ніна знаходить в собі сили щоб почати все з нової сторінки. ⠀ #ВартоЖити #ЯнінаФільм ⠀ Дізнатися більше про фільм: http://yanina.life/film ⠀ Підтримати проект можна на нашому сайті (активний лінк в шапці профілю) Facebook: @yaninafilm

Допис, поширений Я, Ніна (@yaninafilm)

Читайте першу, другу і третю частини інтерв'ю з Яніною Сокловою.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Журналісти Музика Новини України
Джерело: 24 канал
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