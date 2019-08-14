Він страшно мене бісив, – Соколова розповіла про знайомство з Харчишиним

Авторка та ведуча програм "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" зізналася, що поборола рак, та запустила медіапроект "Я, Ніна". Одною з частин проекту буде фільм, в якому у головних ролях разом з Яніною зніматиметься і фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин – зараз близький її товариш, який допоміг пережити недугу.

Однак, виявляється, що під час першого знайомства рок-зірка дуже родратував Яніну, і враження про нього було не найкращим. Про це вона розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

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За її словами, з Валерієм вони познайомилися 5 років тому.

"Я страшно його недолюблювала, він мене бісив. Адже свого часу робила перше своє інтерв'ю на телебаченні у Києві, я тоді вела "Сніданок з 1+1". Харчишин став дебютним гостем моєї зіркової рубрики", – розповіла журналсітка.

Ми зустрілися на Подолі, він поводився дуже зухвало, погано відповідав на запитання. Сидить людина, яка тупить, а ти ж хочеш зробити максимально цікаве інтерв'ю, проте отримуєш відповіді "так", "ні", "не знаю". Я була дуже розлюченою: "Ах ти, жук. Зухвала рок-зірка… Я ж твою музику слухала, прибираючи із пилососом, а ти ось так…"

– поділилася спогадами Яніна.

Потім, за її словами, їм двом запропонували зіграти разом антрепризу про кохання.



Яніна Соколова та Валерій Харчишин у виставі

"Ми зустрілися на репетиції. Я повинна була зіграти роль його коханки, з якою він зустрічається на прийомі у сексолога. Ось так ми на прийомі у сексолога перетнулися і з того часу дружимо (Усміхається). Це – мій найкращий друг, а я – його найкраща подруга", – пояснила Соколова.

Читайте першу, другу і третю частини інтерв'ю з Яніною Сокловою.