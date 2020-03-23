Він з усього любить робити піар, – Анна Різатдінова розповіла про Володимира Остапчука

Розважальні проєкти зробили чимало зірок друзями, або ж ворогами. Так, на "Танцях з зірками 2019" була помітна конкуренція, яка не сприяла спілкуванню артистів. Та вже після завершення шоу все змінилось. Анна Різатдінова розповіла, чи продовжила дружбу з Володимиром Остапчуком.

Знаменитості взяли участь у зйомках нового випуску програми "Суперінтуїція". А вже за лаштунками телепроєкту Анна Різатдінова зізналась, що їй складно було порозумітись з колегою по паркету Володимиром Остапчуком. Мабуть, на це вплинули й різні сфери роботи: вона – успішна спортсменка, а він – шоумен. Однак за кілька прямих ефірів "Танців" ситуація дещо змінилась.

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"Вова – дуже відкрита людина. Він з усього любить робити піар, і в цьому плані нам із ним не по дорозі. Спершу я думала, що це його імідж, а потім зрозуміла, що він сам по собі така людина. Не може стояти мовчки, завжди має бути душею компанії, вставити свої п’ять копійок, з усіма поспілкуватися, все обговорити. Це його натура", – поділилась Анна Різатдінова.

Окрім цього, зірка зізналась, що насправді Володимир Остапчук серйозно поставився до проєкту та наполегливо тренувався.

Мені дуже подобалося, що Вова віддається своїй справі на всі сто відсотків. Я бачила, як він тяжко працює – з навушниками постійно танцює. Ми підтримували одне одного,

– додала вона.



Анна Різатдінова знялась у шоу "Суперінтуїція" / Пресслужба

Володимир Остапчук став єдиним чоловіком-учасником, який дійшов до півфіналу "Танці з зірками 2019". Однак за крок до останнього випуску він покинув паркет через брак голосів. Перемогу ж тоді здобули Ксенія Мішина та Євген Кот.

"Коли з усіх хлопців Вова залишився сам на "Танцях з зірками", я реально почала його боятися, адже розуміла, що за нього "топлять" люди, за нього реально голосують. А в шоу все вирішувало голосування", – зазначила спортсменка.



Анна Різатдінова / Пресслужба