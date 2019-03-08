Він згас занадто рано, – зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" прокоментував смерть Люка Перрі

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Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" прокоментував смерть Люка Перрі
Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" прокоментував смерть Люка Перрі / www.thewrap.com

З 4 березня Голлівуд намагається оговтатись від новини про смерть зірки "Беверлі-Гіллз, 90210" Люка Перрі. Прихильники та колеги актора опублікували слова співчуття усім родичам, а його колега по серіалу Джейсон Прістлі розповів, яким був актор поза кадром.

Після смерті Люка Перрі зірка серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" Джейсон Прістлі зізнався, що не зміг до кінця усвідомити, що сталось. Тому тільки після трьох днів мовчання він вирішив все ж написати, яким йому запам'ятається Люк Перрі.  

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"Мені знадобилося декілька днів, щоб зрозуміти, як написати це… Мій любий друже, Люк Перрі, упродовж 29 років ти був одним з тих справжніх унікальних людей, які дійсно піклувалися про всіх. Люк був не лише зіркою, він був неймовірно яскравим світлом, яке згасло занадто рано. І саме тому мені, як і багатьом іншим, так боляче зараз. Якщо вам пощастило бути знайомим з Люком, або коли-небудь зіштовхувалися з ним на шляху, я знаю, вам також сумно", – зворушливо написав Джейсон Прістлі.

Як відомо, актора Люка Перрі госпіталізували з інсультом 27 лютого. За життя актора боролись медики з каліфорнійської клініки, де раніше Люк знімався у серіалі "Рівердейл" (2017-2019). Окрім цього, інсульт у зірки стався саме в той день, коли кіностудія Fox оголосила про перезапуск серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210".

Інсайдери західних ЗМІ розповіли, що Люк Перрі помер 4 березня в колі найближчих родичів – дітей, нареченої Венді Медісон Бауер, екс-дружини Мінні Шарп та матері. Саме вони дали згоду на відключення Люка Перрі від апаратів штучного підтримання життя. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Втрати Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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