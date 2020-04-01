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Він знає все про свою сексуальність, – Квентін Тарантіно розповів про роботу з Бредом Піттом

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Квентін Тарантіно розповів про роботу з Бредом Піттом / IMDb

Ще у серпні 2019 року на великий екран вийшов фільм режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood). Кінострічка привернула увагу кіноманів та і досі викликає жваве обговорення у ЗМІ. Так, днями Квентін Тарантіно відверто розповів про співпрацю з Бредом Піттом.

Режисер став зірковим гостем подкасту Емі Шумер, повідомляє The Daily Mail. Саме там Квентін Тарантіно прокоментував знамениту сцену з фільму "Одного разу в Голлівуді", де Бред Пітт знімає з себе одяг і демонструє бездоганну фігуру. Режисер поділився, що сам красень був трішки збентежений від пропозиції оголити торс, але чудово розумів, що кадр потрібний для фільму. 

До теми: "Одного разу в Голлівуді": сюжет і трейлер фільму Квентіна Тарантіно

"Це було кумедно, тому що насправді Бред соромиться робити подібні речі на публіці, але водночас він прекрасно розуміє, в який час ми живемо. Спочатку я запропонував йому роздягатися поступово: спочатку зняти гавайську сорочку, потім футболку... У відповідь Бред тільки посміявся над цією ідеєю: "Ти справді хочеш, щоб я поступово розстібав ґудзики на сорочці? Я просто зірву одяг з себе одним махом!" – згадав Квентін Тарантіно. 

Режисер більше не давав поради Бреду Пітту, а тільки дав змогу йому проявити свою сексуальність. Квентін Тарантіно додав, що попри сором'язливість і скромність актора, він чудово знає, як змусити глядачок прикипіти до екрана. 

Навіть коли ви бачите його в квартирі, що нагадує сарай, те, як він постає в кадрі – це поведінка справжнього мачо. Він знає все про свою сексуальність,
– додав Квентін Тарантіно. 

Дивіться уривок фільму "Одного разу в Голлівуді": відео 

Як відомо, за роботу у фільмі Квентіна Тарантіно Бред Пітт отримав нагороду "Оскар" у номінації "Найкращий другорядний актор". Цю перемогу він вирішив присвятити дітям, які були в захваті від кінострічки "Одного разу в Голлівуді". Промова Бреда Пітта викликала захват у залі та в мережі, а чоловік вкотре показав, що родина для нього завжди залишається у пріоритеті. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Бред Пітт
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