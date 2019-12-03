Віндзорський замок прикрасили до новорічних свят: як виглядає резиденція королеви

Весь світ розпочав підготовку до новорічних свят. У багатьох містах вже встановили ялинку та завершують її неймовірний декор. Не відстають і представники королівської родини: у мережі з'явились перші фото Віндзорського замку.

У мережі показали, як виглядає Багрова вітальня, в якій Її Величність зустрічає гостей у Віндзорі. Одну з головних кімнат палацу прикрасили помічники Єлизавети ІІ, зважаючи на затверджений нею ескіз. Згідно з оприлюдненими кадрами, королева Великобританії обрала класичний декор для своєї резиденції, поєднавши зелений, червоний та золотий кольори у ялинкових прикрасах.

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Окрім цього, працівники палацу прикрасили і великий стіл, який стоїть посеред вітальні. На ньому встановили золотисто-зелену арку та ікебани, які гармонійно виглядали поряд із золотистим сервізом та підсвічниками палацу.



Віндзорський замок прикрасили до Різдва / Getty Images



Багряна кімната резиденції королеви Єлизавети ІІ / Getty Images

Цікаво, що ялинку встановили і в кімнаті, де принц Гаррі та Меган Маркл вперше показали пресі новонародженого Арчі. Новорічний декор був в одному стилі, а, окрім ялинки, можна було помітити і святкові вінки на стінах.

Різдвяний декор кімнати, де відбувся перший вихід з маленьким Арчі / Getty Images

Невдовзі помічники Єлизавети ІІ розпочнуть прикрашання головної резиденції королеви – Букінгемського палацу, що у Лондоні. Цей декор є вкрай важливим для Її Величності, адже монарх не тільки ним буде насолоджуватись упродовж новорічних свят, але й запише там традиційне привітання британцям до Різдва.