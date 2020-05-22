Вінні Гарлоу влаштувала фотосесію з домашнім улюбленцем: милі кадри

Канадська модель Вінні Гарлоу, яка має хворобу вітиліго та є "ангелом" білизняного бренду Victoria’s Secret опублікувала світлини зі своїм домашнім улюбленцем, які вже встигли замилувати фанатів.

25-річна модель не сумує проводячи час вдома на карантині. Дівчина часто ділиться з підписниками креативними світлинами, які можна з легкістю зробити в домашніх умовах, публікує кадри зроблені для іменитих глянців та активно ділиться своїм життям в інстаграм-сторісах.

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Модель більше часу приділяє рідним, близьким та своєму домашньому улюбленцю. Так, Гарлоу опублікувала у своєму інстаграмі нові фото на яких вона позує зі своїм домашнім улюбленцем на задньому дворі свого будинку. Вінні Гарлоу любить спортивні аутфіти, тож одягнула стильний та практичний спортивний костюм від бренду Puma.



Вінні Гарлоу зі своїм домашнім улюбленцем / Фото з Instagram

Комплект спортивного одягу складається з двоколірної олімпійки з надписом бренду, чорних штанів з лампасами та червоної футболки. Акцент модель зробила на чорних кросівках з масивною підошвою. Образ доповнив яскраво виражений макіяж на базі чорних та коричневих тіней.



Для фотосесії модель обрала червоний спортивний костюм / Фото з Instagram

Домашнього улюбленця моделі можна побачити досить часто на її особистих світлинах в інстаграмі.

Хто така Вінні Гарлоу

Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань. У 2018 році стала "ангелом" білизняного бренду Victoria’s Secret, а в листопаді 2019 року вперше вийшла на сцену грандіозного показу спідньої білизни.

Що відомо про хворобу вітиліго

Вітиліго – це порушення пігментації, яке на тілі виглядає як великі знебарвлені плями. Таке забарвлення шкіри є рідкісним. Лікарі діагностували хворобу, коли Вінні було 4 роки. Модель зазначала, що в дитинстві з неї часто знущалися однолітки, тож вона навіть думала про самогубство.

Хвороба не передається через шкіру, але маленька дівчинка стала об'єктом насмішок та шаленої жорстокості, її називали зеброю та коровою. В дорослому віці вона зрозуміла, що змінити нічого неможливо, треба жити повноцінним життям. Тож хвороба не стала дівчині на заваді, а навпаки допомогла стати знаменитою.