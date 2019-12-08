Вінні Гарлоу засвітила груди у мереживній білизні на яхті: пікантні фото

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Вінні Гарлоу / Instagram / @winnieharlow

25-річна канадська модель, яка має рідкісну хворобу вітиліго, Вінні Гарлоу розкішно провела вільний час на яхті, звідки похизувалася стрункою фігурою у звабливому "аутфіті".

Нові гарячі знімки Вінні опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Модель наразі відпочиває у Маямі, звідки показує свої провокаційні знімки на яхті.

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Гарлоу знялася у звабливому образі, примірявши на себе прозору мереживну білизну кольору лаванди. Вінні, яка сміливо оголюється перед камерою, доповнила свій look кімоно у тон та золотими масивними прикрасами.

"Лавандова кава з вершками", – написала у підписі модель, додавши, що вона біжить від зими.

Вінні Гарлоу
Вінні Гарлоу / Instagram / @winnieharlow

Вінні Гарлоу
Вінні Гарлоу / Instagram / @winnieharlow

Крім того, Вінні Гарлоу разом з подругою Шеннон Гамільтон спробувала повторити знімок Кортні і Клої Кардашян на яхті.

Вінні Гарлоу
Вінні Гарлоу і Шеннон Гамільтон / Instagram / @winnieharlow

Хто така Вінні Харлоу?Модель, яка страждає від рідкісного захворювання шкіри – порушення пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Вінні Гарлоу Мода
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