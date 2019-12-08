Вінні Гарлоу засвітила груди у мереживній білизні на яхті: пікантні фото
25-річна канадська модель, яка має рідкісну хворобу вітиліго, Вінні Гарлоу розкішно провела вільний час на яхті, звідки похизувалася стрункою фігурою у звабливому "аутфіті".
Нові гарячі знімки Вінні опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Модель наразі відпочиває у Маямі, звідки показує свої провокаційні знімки на яхті.
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Гарлоу знялася у звабливому образі, примірявши на себе прозору мереживну білизну кольору лаванди. Вінні, яка сміливо оголюється перед камерою, доповнила свій look кімоно у тон та золотими масивними прикрасами.
"Лавандова кава з вершками", – написала у підписі модель, додавши, що вона біжить від зими.
Вінні Гарлоу / Instagram / @winnieharlow
Вінні Гарлоу / Instagram / @winnieharlow
Крім того, Вінні Гарлоу разом з подругою Шеннон Гамільтон спробувала повторити знімок Кортні і Клої Кардашян на яхті.
Вінні Гарлоу і Шеннон Гамільтон / Instagram / @winnieharlow
Хто така Вінні Харлоу?Модель, яка страждає від рідкісного захворювання шкіри – порушення пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань.