Вінні Харлоу – 25: як модель із хворобою вітиліго досягла неймовірного успіху

Вінні Харлоу – перша топ-модель із захворюванням вітиліго, яка підкорила своєю харизмою та професіоналізмом увесь світ. На YouTube-каналі канадської моделі – 3 мільйони підписників, а в Instagram дівчина залучила більше 6 мільйонів. Як модель досягла такої прихильності від шанувальників та як йшла до заповітної мрії – розповідаємо у її день народження.

Насамперед, розповімо про хворобу, яка супроводжує Вінні майже усе її життя. Вітиліго – це порушення пігментації, яке на тілі виглядає як великі знебарвлені плями. Таке забарвлення шкіри, яке є рідкісним, ніяк не стало дівчині на заваді, а навпаки, допомогло дібратися на Олімп фешн-індустрії.

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Популярність прийшла до майбутньої моделі у 2014 році, коли вона стала учасницею реаліті-шоу "Топ-модель по-американськи".

У дитинстві з мене знущалися однолітки. Час від часу я думала про самогубство. А в дорослому віці зрозуміла, що змінити нічого не можу і треба жити повноцінно,

– розповіла Вінні.

Про те, який шлях пройшла модель крізь терни до зірок – розповідаємо далі.



Вінні Харлоу стала успішною попри хворобу вітиліго

Дитинство Вінні Харлоу

Народилася дівчинка, яку називають "далматинцем", в Торонто 27 липня 1994 року. Дитячі роки у неї були чудові та яскраві до 4-річного віку, поки лікарі не діагностували у неї появу рідкісної хвороби – вітиліго. Проте біда не приходить одна, тож згодом із сім’ї пішов батько. Мати залишилася одна із трьома дітьми на руках. Дівчинці було дуже скрутно, адже її не було кому захистити, коли з неї знущалися однолітки.



Вінні Харлоу в дитинстві

Хвороба не передається через дотики одне до одного, втім однолітки все одно обходили дівчинку стороною. Маленька Вінні стала об'єктом насмішок та шаленої жорстокості, її називали зеброю та коровою, а показувань пальцем однокласників – було без кінця краю.

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В одному зі своїх інтерв'ю модель зізналася, що їй неодноразово в той час хотілося покінчити життя самогубством. Вона називає своє дитинство пеклом, через яке їй прийшлося пройти.



У Вінні Харлоу було дуже важке дитинство

Дівчинка змінила декілька шкіл, проте у кожній з них ситуація не змінювалася, тож її мати знайшла для неї школу, в якій були діти з такою ж нестандартною зовнішністю, як у неї.

Здобувши освіту, Харлоу влаштувалася на роботу в call-центр. Така робота їй подобалася тим, що вона не контактувала з людьми, а мала змогу з ними лише спілкуватися по телефону.

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Згодом дівчина зареєструвалася в соціальній мережі Facebook, опублікувавши на своїй сторінці декілька фото. В гру увійшла величезна фортуна, адже дівчину знайшов відомий влогер Шеннон Будрем. Чоловік запропонував дівчині зйомку у кліпі, на що Вінні з радістю погодилася. Таким чином вона зуміла довести усім недоброзичливцям, що її недолік – це її перевага.

Популярність Вінні Харлоу

У липні 2011 року Харлоу опублікувала на YouTube відео під назвою "Вітиліго: стан шкіри, але не руйнування життя", де вона розповідала і відповідала на питання про своє життя з вітиліго.



Вінні Харлоу не вважає свою хворобу недоліком

Своїй модельній кар'єрі дівчина зобов'язана автору та ведучій телешоу "Топ-модель по-американськи" – відомій американській моделі Тайрі Бенкс, яка розмістила фото дівчини у своєму Instagram. До фіналу проекту Вінна таки не дійшла, втім стала впізнаваною. Після шоу її запрошували на різноманітні зйомки та пропонували знятися в рекламі.

Наомі Кемпбелл і Тайра Бенкс справили величезний вплив на мене і допомогли подолати невпевненість в тому, що у мене особлива шкіра. Вони допомогли прокласти мені шлях до вшанування своєї краси,

– розповіла Вінні в одному зі своїх інтерв'ю.

У листопаді 2014 року Харлоу виступала з TED-презентацією, розповідаючи про своє життя з вітиліго.

Вже у серпні 2015 року вона вперше знялася для видання Cosmopolitan, пізніше для сайту Vogue Italia, а в тому ж місяці постала на обкладинці видання Ebony. Через рік, у 2016 році, Вінні Харлоу запросили знятися у рекламі Sprite.

Своїм прикладом я дуже хочу повернути віру в себе у інших людей. Фізичні особливості – це ще не привід ставити хрест на своєму житті. Навпаки, при наполегливій праці, терпінні та сміливості, недолік може перетворитися на гідність,

– зазначила Харлоу.

Модель закликає усіх, в кого є проблеми зі шкірою, не соромитися цього, а навпаки, бути сміливими і показувати свою справжню красу.

Успіх Вінні Харлоу

Після чималої популярності та великої кількості зйомок, у вересні 2018 року манекенницю запросили стати "ангелом" у білизняному бренді Victoria's Secret, який додав ще більшої слави зірці. Вже через два місяці вона вийшла на подіум підсумкового шоу бренду в Нью-Йорку.

Зараз Вінні Харлоу – частий гість на світських заходах у США. Не бракує моделі і роботи: вона активно бере участь у пікантних зйомках та демонструє фото у своєму Instagram.

Чималі зміни в кар'єрі суттєво повпливали і на світлини, в яких постає модель. Харлоу дедалі частіше публікує сексапільні світлини, хизуючись своєю стрункою фігурою.

Манекенниця зуміла успішно подолати комплекси, пов'язані з незвичайною зовнішністю. Про це свідчить поява її у купальках, які підкреслюють особливість шкіри.

Дівчина себе так комфортно почуває, що спромоглася прийшла на показ колекції весна-літо Christian Dior в Парижі в прозорому вбранні.



Вінні Харлоу більше не соромиться свого тіла