Винник, Сердючка, Кароль і TAYANNA: скільки тисяч євро вартує година виступу в новорічну ніч

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Гонорари зірок за виступи у новорічний час
Гонорари зірок за виступи у новорічний час / Колаж: 24 канал

2018 рік повільно доходить до кінця, а це означає, що українські бізнесмени, мільйонери та успішні люди, які не працюють у галузі шоу-бізнесу, замовлятимуть на корпоративи та святкування новорічної ночі зірок із шоу-програмою. Стало відомо, яку кругленьку суму захочуть артисти української сцени за одну годину виступу.

Українські зірки не приймають оплату в гривнях. Деякі віддають перевагу брати гонорати у євро, інші – у доларах. Також артисти українського шоу-бізнесу діляться на дві категорії, що стосуються новорічної ночі: одні готові розважати вас на межі двох років, інші – хочуть бути під бій курантів з сім'єю.

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Найдорожчими естрадними співаками стали Олег Винник, Вєрка Сердючка та Монатік. За 40 хвилин виступу на новорічному корпоративі Андрій Данилко в образі епатажної Сердючки вартуватиме вам у 25 тисяч євро. За виступ улюбленця молодих вовчиць Олега Винника треба буде віддати трохи більше – 30 тисяч євро. Колега Дмитро Монатик теж оцінює свій виступ у 30 тисяч євро.

 

Романтична Тіна Кароль за годину шоу-програми у новорічну ніч оголосила суму у 20 тисяч євро. До слова, вона може виступати з балетом і без, за вашими вподобаннями.

Настя Каменських, яка не так давно пішла у сольне плавання, оцінила своє шоу для корпоративу у 20 тисяч доларів, однак, якщо ви захочете запросити її заспівати у новорічну ніч – ціна збільшиться більше, ніж вдвічі і доведеться викласти кругленьку суму у 50 тисяч доларів.

 

Трохи дешевшими будуть гурти "НеАнгели", KAZKA та співачка Ольга Горбачова. За 40 хвилин виступу любителі іменних пісень "Юра, прости", "Сережа" та інших хочуть 12 тисяч євро. За живе виконання культової пісні "Плакала" та інших синглів від гурту KAZKA доведеться заплатити 10 тисяч євро. А Ольга Горбачова готова заспівати на вашому новорічному святі за 5 тисяч євро, а за доплату в 2,5 тисячі євро готова стати ведучою святкового вечора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KAZKA (@kazka.band)

 

Сергій Бабкін відпрацює новорічний корпоратив за 12 тисяч доларів, але новорічну ніч співак віддає перевагу святкувати в колі сім'ї. Легендарний гурт DZIDZIO на передноворічному святкуванні розкаже смішні жарти та заспіває про Бодьку – боса павуків за 20 тисяч доларів.

Співачка TAYANNA розбавить ваш корпоратив 45-хвилинним виступом за 7 тисяч доларів. А за новорічну ніч треба буде заплатити на тисячу доларів дорожче.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

 

Теги: LifeStyle Тіна Кароль Настя Каменських Олег Винник Монатік Сергій Бабкін
Джерело: Lifestyle
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