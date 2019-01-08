"Вінтерфелл ваш, ваша милість": що показали у новій сцені фіналу "Гри престолів"

Американський телеканал HBO опублікував новий промо-ролик, в якому зібрав уривки всіх нових сезонів серіалів, які з’являться у 2019 році. Серед них – довгоочікуваний 8 сезон фентезійного серіалу "Гра престолів".

Якщо раніше творці кінострічки могли потішити фанатів лише таємничими тизерами та декількома фотографіями зі знімального майданчика, то 6 січня прихильники серіалу побачили першу сцену, про яку вже можна складати різні теорії.

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Окрім уривків нових сезонів серіалів "Велика маленька брехня", "Хранителі", "Ейфорія" та інших, у кадрах з "Гри престолів" можна побачити, як Джон Сноу привів свою нову кохану Дейнеріс Таргарієн, Матір Драконів, на рідні землі – у Вінтерфелл. Там їх зустріла його сестра Санса Старк, яка з неприхованою іронією привіталась з представницею дому Таргарієнів: "Вінтерфелл ваш, ваша милість".

Що показали у новій сцені "Гри престолів" 8 сезон онлайн (з 38 секунди):

Що ж чекає в останньому сезоні серіалу "Гра престолів" можна поки лише здогадуватися, а поки пропонуємо переглянути перший тизер фінального сезону, перші серії якого з’являться на телеекранах вже в квітні 2019 року.

Дивитись тизер "Гри престолів" 8 сезон онлайн:

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.