Українська виконавиця Джамала 19 червня вдруге стала мамою. Вона народила сина, якого назвала Селім-Гірай. Тепер артистка поділилася серією зворушливих світлин, на яких показала виписку з пологового будинку.

На особистій сторінці Джамали в інстаграмі з'явилося декілька чуттєвих фотографій, де зображений один із найщасливіших днів у її житті. Вона показала, як разом із малюком відправляється додому із пологового, а також назавжди зафіксувала в пам'яті ту мить, коли вперше зустрілися її сини – Емір-Рахман та Селім-Гірай.

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Артистка вирішила поділитися з прихильниками затишними сімейними моментами. На кадрах бачимо, як чоловік знаменості зустрічає її з новонародженим із пологового будинку, знаномство їхніх синів та атмосферне святкування у колі близьких людей.

Поява на світ малюка – це надзвичайно важливий момент для батьків. Вони з нетерпінням чекають, коли зможуть побачити довгоочікувану крихітку, узяти її на руки та відчути неймовірні емоції. Джамала не стримувала того, що вирувало всередині, вона не соромилася сліз, які з'явилися від щастя вдруге стати мамою.

Образ Джамали

Для важливого дня співачка обрала довгу літню сукню сірого кольору з акцентом на декольте. Поєднала її з стильними чорними босоніжками. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж із чорними стрілками на повіках.

"Aile. Родина. Family", – з ніжністю підписала знімки Джамала.

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