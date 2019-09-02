Виповнюється 53: Сальма Хаєк приголомшила мережу звабливою фігурою в купальнику

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Сальма Хаєк
Сальма Хаєк / Instagram / @salmahayek

У понеділок, 2 вересня, мексикансько-американській акторці Сальмі Хаєк виповнюється 53 роки. Однак, якщо подивитися на жінку, можна зрозуміти, що вік для жінки – не більше, ніж просто цифра. Запальна красуня не приховує своєї розкішної фігури і відверто демонструє її у соціальних мережах.

Днями Сальма опублікувала фото в блакитному купальнику і сонцезахисних окулярах на пляжі. Хаєк продемонструвала пишні форми в бікіні та ідеальний стан шкіри. Шанувальники у мережі не можуть повірити, що акторці справді виповнюється 53.

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"Так, мені виповнюється 53. Ну і що?... З днем народження всіх, хто народився у вересні", – додала акторка у підписі.

"Я не можу уявити, що тобі 53! Ти виглядаєш ідеально", "53 чи 35?", "Ти неймовірна жінка", "Королева", – пишуть користувачі у мережі.

Сальма Хайєк
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

Також Сальма показала кумедні знімки з малюком, якого вона зустріла на пляжі. У підписі зірка жартома розповіла: "Коли ти йдеш пляжем і раптово закохуєшся в дитину іншої людини".

Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

Напередодні Сальма публікувала у соціальній мережі дуже гарячі світлини. Хаєк позує на березі моря у хвилях в купальнику, який спокусливо підкреслив пишні форми зірки. 

Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

Сальма Хайєк
Сальма Хайєк / Instagram / @salmahayek

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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