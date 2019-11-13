Випробуйте інтуїцію: як добре ви знаєте фільми Джерарда Батлера – тест

13 листопада талановитий голлівудський актор Джерард Батлер святкує день народження. Знаменитому ловеласу виповнилось 50 років! З нагоди ювілею журналісти LifeStyle 24 створили цікавий тест, який покаже, наскільки ви добре знаєте творчість іменинника. Випробуйте свою інтуїцію!

Шахрай, палкий коханець, поліцейський, месник чи романтик – здається, всі ролі до снаги талановитому Джерарду Батлеру. У 50 років він може похизуватись чималою фільмографією та успішними продюсерськими проєктами. Однак цієї слави могло й не бути!

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Біографія Джерарда Батлера

У підлітковому віці Джерард Батлер обрав собі інший фах та здобув юридичну освіту в університеті Глазго. Завдяки своїй харизмі він упродовж всього навчання був очільником студенстської спільноти та улюбленцем викладачів. Після закінчення вишу Джерард навіть кілька років пропрацював адвокатом та згодом зрозумів, що це заняття не для нього.

Тоді талановитий Батлер пригадав свої аматорські виступи у школі та в Королівському театрі Глазго. Смерть батька, який пішов із сім'ї в перші роки життя Джерарда, ще більше змусила його задуматись про улюблену справу. Відтак він ствердно вирішив підкорювати велику сцену театральними постановками.

Для втілення своєї мрії Джерард Батлер переїхав до Лондона, де виступав у трупі місцевого театру. Дебют актора на телеекранах відбувся у 1997 році, коли він зіграв епізодичну роль у фільмі "Міс Браун". Згодом харизматичного шотландця запросили у кінострічку про Джеймса Бонда. Однак доленосною була участь у фільмі "Аттіла". Після виходу його на екран Джерард Батлер отримав сотні пропозицій від режисерів та став одним із найуспішніших акторів сучасності.

Від комедій до драм і бойовиків – кожен фільм за участю зіркового іменинника був успішним. "Законослухняний громадянин", "Падіння янгола", "Гола правда", "Полювання на колишню", "Дракула 2000", "Привид опери, "300 спартанців", "Беовульф і Грендель", "Мумія: Принц Єгипту", "У пастці часу" – список успішних кінострічок Джерарда Батлера можна продовжувати довго.

А наскільки добре ви знаєте його фільмографію – дізнайтесь, пройшовши невеличкий тест від LifeStyle 24, та діліться своїми результатами з друзями!

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