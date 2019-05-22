Випускний та останній дзвоник 2019: коли пройде в Україні

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Випускний 2019 Україна - дата випускного і останнього дзвоника 2019 в Україні
Коли випускний та останній дзвоник 2019 в Україні / Колаж LifeStyle 24

Впродовж останніх кількох років випускний святкують після проходження ЗНО. Проте, це лише рекомендований період, адже чимало шкіл обирають той самий день, коли проходить останній дзвінок. Цьогоріч він продзвенить для усіх випускників 24 травня.

Дату випускного 2019 призначили на 22 червня – одразу після останнього тесту ЗНО. Випускний вечір – чудовий привід розслабитись після важких іспитів та налаштуватись на вступну кампанію, котра розпочинається у липні.

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Офіційної та чітко визначеної дати для святкування випускного в Україні немає. Отже, обирати дату для святкування можна будь-яку – від 24 травня  включно. Ці дати також можна поєднати, відсвяткувати і останній дзвоник та випускний вечір. Це рішення приймає індивідуально кожна школа в Україні.

Останній дзвінок для випускників 2019-го року пролунає традиційно в останню п'ятницю весни – 24 травня. А сесія ЗНО 2019 вже розпочалась: 21  травня відбулось перше тестування з математики.

Після закінчення зовнішнього незалежного тестування і оголошення його результатів випускники зможуть попрощатися зі школами та розпочнуть своє доросле життя. Найчастіше дата випускного вечора призначається вже після закінчення ЗНО, щоб випускники не відволікалися від підготовки.

Скільки випускників у 2019 році

У Міністерстві освіти і науки повідомляють, що в 2019-му році випускників буде небагато. Це пов'язано з піком спаду народжуваності в Україні в 2001-2002 роках. У наступні роки народжуваність фіксували на дещо вищому рівні, саме тому найближчим часом кількість випускників зростатиме.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle ЗНО Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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