Зачіски на випускний 2019: найкращі варіанти для будь-якої довжини волосся

Якщо ж ви досі не визначились із образом на випускний, то в матеріалі ви знайдете поради щодо того, як обрати зачіску на випускний, якщо у вас довге, середнє або коротке волосся.

Зачіски на випускний 2019 – головні тренди

Випускний 2019 – це особлива подія для випускників і цей вечір хочеться пам'ятати все свої життя. А отже до вибору сукні/костюму, зачіски та макіяжу – потрібно підходити з особливою увагою.

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Які зачіски в моді у 2019? Ключовими трендами цього сезону стали – легкість, натуральність і невимушеність. Практично усі модні стрижки виглядають дуже недбало. Легкі розпущені пасма, вільні плетіння кіс, всілякі градуювання – усе це витісняє ті, що були колись яскравими трендами ідеально гладкі пучки і ідеально симетричні стрижки.

На які зачіски варто звернути увагу:

- високий хвіст і його варіації;

- легкі локони;

- плетіння;

- низький хвіст та його варіації;

- зачіски із живими або декоративними квітами.

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Зачіски на випускний 2019 для короткого, середнього та довгого волосся – головні тренди

Як обрати зачіску на випускний:

– оберіть спочатку сукню. Адже зачіска повинна доповнювати образ, а не "змагатися" із сукнею чи макіяжем;

– врахуйте свою індивідуальність. Якщо ви весь час ходили в школу без макіяжу, ефектних зачісок, то не варто цього робити і на випускному. Бо в такому випадку ви будете почувати себе незручно, а від цього і менш впевнено;

– не боріться із текстурою волосся. Якщо ви кучеряві, то не варто виправляти волосся, і навпаки. Нехай ваше волосся стане проявом вашої індивідуальності;

– подумайте про майбутні. Фото з випускного будуть з вами все життя. І Facebook обов'язково про це нагадає через років 10. Тож спробуйте обрати ту зачіску, яка буде виглядати доречно і стильно, не залежно від епохи. Саме тому не радимо йти на суттєві експерименти (наприклад, фарбувати волосся у дуже яскраві кольори).

Зачіска на випускний 2019 на довге та коротке волосся – високий хвіст

Така зачіска додасть елегантності і легкості будь-якому образу. Вона ідеально пасуватиме, якщо ви хочете зробити головний акцент саме на сукні, адже зачіска не буде відволікати увагу.



Зачіска на випускний 2019 на довге та коротке волосся – високий хвіст з локонами

Щоб додати "святковості" цій зачісці можна накрутити легкі локони або ж додати декоративних матеріалів. До слова, варіації з високим хвостом – це класика, яка ніколи не застаріє.

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​Зачіска на випускний 2019 на довге та коротке волосся – високий хвіст з декоративними елементами

Зачіска на випускний 2019 на будь-яку довжину волосся – легкі локони

Така зачіска виглядає дуже елегантно та водночас стримано. Взагалі, легкі локони – це одна із трендових зачісок всього року! Стилісти рекомендують крутити волосся на велику плойку або на великі бігуді без використання спеціального мусу для фіксації. Далі розподіліть локони пальцями і побризкайте волосся лаком.



Зачіска на випускний 2019 – легкі локони на довге волосся

До такої зачіски можна додати квіти або ж обруч. І що найприємніше, така зачіска гідно протримається весь вечір і не буде приносити вам жодних незручностей.



​Зачіска на випускний 2019 – легкі локони на коротке волосся

Зачіска на випускний 2019 на довге та середнє волосся – плетіння

Плетіння і зачіски з косами завжди були актуальними. Вони здатні додати будь-якому образу своєрідної романтичності та жіночності.



Зачіска на випускний 2019 на довге та середнє волосся – варіанти плетіння

Також сьогодні в тренді плетіння з додаванням декоративних матеріалів або ж штучного волосся. Такі зачіски дуже часто сьогодні використовують на модних показах і вони виглядають дуже ефектно.



Зачіска на випускний 2019 на довге та середнє волосся – варіанти плетіння

Зачіска на випускний 2019 на довге та середнє волосся – низький хвіст

Цю зачіску використовують майже на всіх модних показах – вона (так само і високий хвіст) не відволікають увагу від сукні та макіяжу. Тож якщо ви обрали яскраву сукню – краще не переобтяжувати ваш образ ще й високою та складною зачіскою.



Зачіска на випускний 2019 на довге та середнє волосся – варіації з низьким хвостом

Додати жіночності та легкості цій зачісці допоможуть різні стрічки та легкі локони.



Зачіска на випускний 2019 на довге та середнє волосся – варіації з низьким хвостом

Зачіска на випускний 2019 для будь-якої довжини волосся – із живими квітами

Квіти допоможуть пожвавити будь-яку зачіску, підкресливши красу волосся, жіночність і чарівність дівчини. Дуже стильно виглядають розподілені по всій голові дрібні квіточки. Цю зачіску можуть повторити навіть дівчата з коротким волоссям. Квіти кріпляться до невидимок, якими заколюють окремі пасма.



Зачіска на випускний 2019 для будь-якої довжини волосся – із живими квітами

Для буденних зачісок можуть підійти штучні квіти, але от для випускного дуже радимо обирати саме живі квіти. Вони додадуть до образу легкості та романтичності. Щоб квіти довго не в'янули – їх потрібно обробити перед цим спеціальним розчином.



Зачіска на випускний 2019 для будь-якої довжини волосся – із живими квітами

Якщо ви обираєте дрібні квіти, то їх може бути багато. Але якщо ви обирає більш крупного розміру, то нехай їх буде лише кілька, що вони не відволікали увагу.

Нехай ваш випускний буде незабутнім!