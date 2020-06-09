Популярна українська співачка, акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія відверто розповіла про скандали у сім'ї. Зірка зізналася, що під час сварки з чоловіком може розбити чашку об стіну.

На особистій сторінці в інстаграмі Віра опублікувала допис, у якому зазначила, що під час сімейних конфліктів, розбитий посуд допомагає заспокоїтися та відпустити негатив.

Читайте також Богдан Осадчук вперше прокоментував розрив з Анною Трінчер: Не шкодую

Скандали в сім'ї Віри Кекелії

Віра одружена із музикантом Романом Дудою. У них, як і у всіх закоханих, бувають непопрозуміння та конфлікти. Багато хто б'є тарілки, проте Віра зазначила, що у їхніх стосунках такого не було ніколи. Акторка зізналася, що часто вони з Романом розбивали чашки об стіну.

Головне, щоб ця чашка летіла з любов'ю,

– написала акторка.

Проте Кекелія каже, що розбитий посуд допоможе лише випустити пар, а вирішити проблему, укріпити і вияснити стосунки допоможуть чесні розмови один із одним без докорів. Бити посуд можна, але головне – прийняти думку другої половинки, а потім обійнятися і зізнатися в коханні.

Що відомо про сім'ю Віри Кекелії?

Віра та Роман познайомилися на зйомках шоу "Голос країни-7". Тоді обоє потрапили у команду Сергія Бабкіна. Спершу були лише колегами, потім з'явилася симпатія, яка згодом переросла у велике кохання. Вже в жовтні 2017 року Віра Кекелія та Роман Дуда вирішили офіційно одружитися. Наприкінці лютого 2020 року стало відомо про вагітність співачки. Зірка опублікувала кадри з чуттєвої фотосесії, на якій показала округлий живіт. 1 травня подружжя повідомило про народження сина, якого назвали Іваном.