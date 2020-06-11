Популярна українська співачка, акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія поділилася світлинами, на яких вразила неймовірною фігурою після пологів.

На особистій сторінці в інстаграмі Віра поширила серію дивовижних світлин, на яких зачарувала своєю вродою. Автором знімків стала її подруга, виконавиця Марта Адамчук.

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Віра Кекелія показала, як виглядає після пологів

На початку травня Кекелія розсекретила, що народила первістка. Вона стала мамою сина, якого назвали Іваном. Новоспечена зіркова матуся не поспішає показувати громадськості його обличчя. Проте вона вже встигла показати чудову форму, у яку повернулася після пологів.

Фотографії у чорно-білих кольорах, що додає їм особливого шарму. Знаменитість позує у легкій білій сукні довжини міді з квітковим принтом. Поєднала таке вбрання з білими кросівками. Коротке волосся артистка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Такий образ гарно підкреслив струнку фігуру співачки. Вона, як завжди, виглядає неперевершено.

Коли Марта Адамчук приходить на репетиції "Жіночого кварталу" з фотоапаратом, ми всі шикуємося в чергу для фото. Вибрати одну не змогла, мені подобаються всі,

– написала у публікації Віра.



Віра Кекелія після пологів / Instagram / @kekeliavera



Віра Кекелія / Instagram / @kekeliavera



Співачка Віра Кекелія / Instagram / @kekeliavera



Віра Кекелія вразила фігурою / Instagram / @kekeliavera