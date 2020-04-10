Віра Кекелія на останньому місяці вагітності презентувала кліп, який зняла вдома: емоційне відео

Українська співачка, акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія навіть на останньому місяці вагітності не забуває про творчість. Виконавиця представила чуттєву композицію "Отдушина" та кліп на неї, який зняла вдома.

Віра Кекелія та її чоловік, музикант Роман Дуда насолоджуються одним із найособливіших періодів у житті та готуються вперше стати батьками. Проте вони не зупиняють у розвитку своєї кар'єри. На ютуб-каналі співачки відбулася прем'єра емоційної композиції та проникливого кліпу.

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Відеороботу знімали на телефон, а процесом через відеозв'язок керували кліпмейкети та режисери шоу "Голос країни" і "Танці з зірками" Леся Подолянко та Дмитро Гук. В кадрі кліпу можемо побачити зображення режисерів, реальний час знімань та заряд батареї телефону. Автори таким чином хотіли показати, що навіть в обмежений умовах можна створити цікавий та якісний музичний продукт.

В кліпі Віра зображена у досить відвертому образі, який гарно демонструє її вагітність.

Це кліп-настрій. Він про стан жінки наодинці з собою. Звичайно ж, в ньому – і мої відчуття того особливого стану, в якому я перебуваю зараз. Ми зняли цю роботу, щоб підтримати людей, які зараз перебувають вдома. А також – щоб показати, що карантин – не завада для творчості, а ще один привід розширити власні межі та знайти нові можливості для прояву себе,

– каже Віра.

Артистка закликала дотримуватися правил карантину та подякувала усім, хто брав участь у творчій колаборації.

Віра Кекелія – "Отдушина": дивіться відео онлайн