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Віра Кекелія народила первістка: новоспечена матуся оголосила ім'я дитини

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Віра Кекелія народила первістка
Віра Кекелія народила первістка / Instagram / @kekeliavera

Українська співачка, акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія стала мамою сина. Малюк з'явився на світ в одному з пологових будинків Києва. Чоловік зірки музикант Роман Дуда був присутній на пологах коханої та, як запевнила сама виконавиця, тримався мужньо.

Новиною про народження первістка Віра Кекелія поділилася у коментарі ТСН.ua. Новоспечена матуся не приховувала свого щасятя від поповнення у родині та наголосила, що її пологи пройшли успішно. 

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Малюк з'явився на світ в пологовому будинку Києва ISIDA. Сама зірка залишилася задоволеною першими пологами, адже як медики, так і атмосфера в клініці посприяли тому, що все минуло добре. 

Це дійсно щастя. Я б сказала, що це справжнє диво природи. Коли ти це проживаєш на собі, то розумієш, що прекрасніше за народження дитини в цьому світі немає нічого. Ми шалено щасливі, це неймовірно. Сльози, змішані з радістю і сміхом,
– прокоментувала Віра Кекелія. 

Її чоловік Роман Дуда був присутній при народженні первіска, проте співачка називає ці пологи не партнерськими, а сімейними. "Для Роми поява на світ нашої дитинки – такий же важливий етап в житті, як і для мене. Рома тримався дуже мужньо, допомагав мені, акушерам, не виходив ані на секундочку. Я пишаюся його витримкою і стійкістю, його підтримкою і коханням", – наголосила молода матуся. 

На особистій сторінці в інстаграмі Віра Кекелія опублікувала перше фото з сином та оголосила, що нащадка назвали Іваном. "Ми зустрілися. Іванко, синочку, ласкаво просимо в цей прекрасний світ", – написала знаменитість в особистому інстаграм-профілі. 

Нагадаємо, що пара познайомилась на зйомках шоу "Голос країни-7". Вже у жовтні 2017 році Віра Кекелія та Роман дуда вирішили офіційно одружитись. Про свою вагітність Віра Кекелія повідомила наприкінці лютого. Тоді зірка опублікували кадри з чуттєвої фотосесії, на якій показала округлий живіт. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові батьки
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