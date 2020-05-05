Віра Кекелія показала новонародженого сина: Найцінніший подарунок

Українська співачка чотири дні тому стала мамою первістка, який з'явився напередодні її дня народження. Сьогодні, 5 травня, Віра Кекелія святкує 34-річчя. Зірка наголосила, що головним подарунком для неї стала поява сина Івана.

Одразу після пологів Віра Кекелія поспішила поділитися новиною про поповнення у родині на особистій сторінці в інстаграмі. Кілька днів тому її виписали з пологового будинку, що співачка також оприлюднила в мережі. Не могла вона оминути увагою й свій 34-й день народження.

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Акторка "Жіночого Кварталу" опублікувала вітальний допис для себе, на якому постала з новонародженим сином на руках. На чорно-білому кадрі малюк, якого пара вирішила назвати Іваном, загорнений у білу пелюшку. Попри відкритість перед фоловерами, зіркові батьки не поспішають показувати обличчя первістка.

Сама ж Віра Кекелія не лише приголомшила бездоганним виглядом після пологів, а й розчулила користувачів соцмереж щемливим зізнанням. Вона зазначила, що новий рік її життя стартував з безцінного подарунка.

Мені 34. Новий рік почався і в моїх руках найцінніший подарунок,

– написала новоспечена матуся.

Нагадаємо, що Віра Кекелія народила сина 1 травня цьогоріч у приватному пологовому будинку столиці. Її чоловік Роман Дуда був присутній при народженні первіска, проте співачка називає ці пологи не партнерськими, а сімейними. Про свою вагітність вона заявила у лютому 2020-го за понад два роки подружнього життя з колегою-учасником шоу "Голос країни-7".