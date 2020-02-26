Віра Кекелія зізналася, як повідомила чоловікові про вагітність

Популярна українська співачка, акторка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія днями розповіла про те, що чекає первістка. Сьогодні зірка зізналася, як повідомила коханому про свою вагітність.

Віка Кекелія очікує первістка. Про це вона розповіла вчора, 25 лютого, опублікувавши відповідний допис в інстаграмі. Сьогодні зірка вийшла в ефір ранкового шоу "Сніданок з 1+1", де поділилася реакцією чоловіка Романа Дуди на таку новину та розсекретила термін вагітності.

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За словами 33-річної артистки, Роман був дуже щасливий, коли дізнався, що вони чекають дитину.

Він звичайно був шалено щасливий. Роман якраз гуляв з собакою, а у мене був позитивний тест в руках. Я йому зателефонувала і попросила, щоб взяв в аптеці ще два. Він прибіг з цими двома шалено щасливий. У підсумку ми сиділи на кухні з трьома тестами і шістьма смужками,

– розповіла Віра.

Також Кекелія розсекретила термін вагітності. Малюк має з'явитися на світ вже через два місяці. А от стать дитини пара поки що тримає в таємниці.