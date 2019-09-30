Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: дата свята і що не можна робити в цей день

День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії святкують 30 вересня християни, які живуть за Юліанським календарем. Історія свята, прикмети, а також що не можна робити в цей день – далі в матеріалі.

Історія свята Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

У II столітті нашої ери в Римі жила вдова Софія, у якої були три доньки: 12-річна Віра, 10-річна Надія і 9-річна Любов. У той час більшість римлян були язичниками, проте Софія була вірною християнкою і так виховувала своїх дітей.

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Коли у 137 році почалося жорстокі переслідування християн, матір з доньками кинули за ґрати та відправили на суд до імператора Адріана. Він захотів особисто побачити трьох сестер і їхню матір. Спершу імператор зажадав, аби християнська сім’я зріклася віри. Але нікому не вдалося похитнути християнських переконаннь Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.



Історія свята Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

Тоді розлючений Адріан наказав катувати дітей: трьох дівчаток на очах одна в одної та їхньої матері жорстоко замучили до смерті. Софію не піддавали тортурам. Жінка похоронила своїх дітей і два дні не відходила від їхньої могили. На третій день вона померла. Церква причислила сестер та їх матір до лику святих. Мощі мучениць від 777 року зберігаються в Ельзасі, в церкві Ешо.

Незважаючи на цю страшну історію, свято Віри, Надії, Любові та Софії завжди сприймали радісно. Адже дівчата і їхня матір показали, що для людей, зміцнених благодаттю Святого Духа, недоліки тілесних сил не перешкоджають прояву сили духу та мужності.

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Що не можна робити у День святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

Жінкам в цей день небажано поратися по господарству. Також 30 вересня раніше не влаштовували весіль і заручин, зате це дуже сприятливий день для сватання "На Віру, Надію, Любов сватаються, а на Покрову весілля грають".

Традиції свята

Щоб на весь майбутній рік захистити сім'ю від бід і хвороб, господиня з ранку повинна була поплакати на весь голос. Цей обряд називали самим потужним оберегом. Потім жінки пекли для рідних іменинні пироги і кренделі.



Традиції свята Віри, Надії, Любові та їх матері Софії

Молодь в цей день влаштовувала гуляння. Заміжні жінки ходили в церкву, купували три свічки, дві ставили там же перед ликом Христа, а одну залишали для дому. Опівночі свічку запалювали, встановлювали в середині короваю, вимовляли замовляння, щоб зло з сім'ї йшло, а добро примножувалося. Вранці вся родина повинна була з'їсти цей коровай, жодної крихти з якого не можна було викинути.

Також в цей день вітають з іменинами жінок, які носять імена святих.

Віра, Надія, Любов: народні прикмети

Наші предки казали, якщо на Віру, Надію, Любов видно зграї журавлів, то на Покрови (14 жовтня) буде холодно, в іншому випадку зима буде пізньою.

Якщо пронесеться грім 30 вересня – означає, що осінь триватиме довго і буде теплою.

Поганою прикметою вважали проводити вінчання, заручин, весілля 30 вересня.

Якщо 30 вересня пішов дощ, можна очікувати ранньої весни наступного року.