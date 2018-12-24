"Віра, сім'я і дружба — тут я беру натхнення": Єлизавета ІІ виголосила передріздвяну промову

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Королева Єлизавета ІІ оголосила щорічну промову напередодні Різдва
Королева Єлизавета ІІ оголосила щорічну промову напередодні Різдва / Twitter/ @RoyalFamily

Традиційно напередодні католицького Різдва 92-річна королева офіційно вітає жителів Великобританії з прийдешніми святами та Різдвом Христовим. Єлизавета ІІ вимовила довгу святкову промову, в якій зізналась про речі, що незмінно супроводжують її протягом життя.

Офіційне фото королеви Єлизавети ІІ із запису щорічної святкової промови до Сполученого Королівства Співдружності з’явилось на сторінці королівської сім’ї у Twitter. Щорічна традиційна промова монарха транслюватиметься 25 грудня, однак запис привітання вже набув чималого розголосу. Виступ 92-річної королеви Єлизавети напередодні Різдва є дуже важливим для Великобританії та інших країн Співдружності, адже це єдине її публічне звернення до народу, яке вона написала особисто і нікому не поручала редагувати.

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Запис різдвяної промови відбувався у білій вітальні в Букінгемському палаці. Її Величність королева постала на фото у вишуканій сукні світлого кольору, на якій красувалася велика золота брошка з діамантами. До слова, цю прикрасу їй подарував король Філіп у 1966 році. На шиї Єлизавети ІІ було масивне намисто з перлин, а губи вона підвела улюбленою рожевою помадою.

Позаду королеви видніється величезна ялинка, прикрашена іграшками теплих кольорів, камін і золотавий рояль. Традиційно на столі поруч із нею стоїть супутня фотографія. На чорно-білому знімку, який був зроблений у 1948 році, зображена королева Єлизавета, її чоловік король Філіп і маленький принц Чарльз.

Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета промовила святкове привітання / Twitter / @RoyalFamily

До слова, минулого року під час запису передріздвяної промови на столі поруч з Її Величністю стояло декілька світлин, на яких були її правнуки принцеса Шарлотта і принц Джордж, весільне фото Єлизавети ІІ і короля Філіпа і один із нових знімків королівського подружжя.

Королева Єлизавета
Королева Єлизавета ІІ на урочистій промові у 2017 році / Скріншот з відеоролика 

За 2018 рік у королівській сім’ї трапилось чимало нового. Її внук Гаррі одружився з Меган Маркл, яка одразу завагітніла, восени онука принцеса Євгенія вийшла заміж, у принца Вільяма народився третій син принц Луї і ще багато приємних новин. Королева Єлизавета підібрала вдалі слова, щоб підкреслити пройдешній рік. У своєму посланні Її Величність наголосила про ті потрібні речі в житті, з яких вона набирається сил і натхнення.

Через численні зміни, які я бачила протягом багатьох років, віра, сім'я і дружба були не просто незмінними для мене, але й стали джерелом особистого комфорту і впевненості,
– сказала королева Єлизавета ІІ у своїй передріздвяній промові.

Також вона підкреслила, що важливо ставитись із розумінням до інших людей. "Навіть при найглибших відмінностях, ставлення до іншої людини з повагою завжди є гарним першим кроком на шляху до більшого розуміння", – промовила 92-річна королева. Після цього вона додала, що вірить в те, що послання Ісуса про мир на землі і добру волю до всіх ніколи не застаріє.

 

Теги: LifeStyle Єлизавета II Різдво
Джерело: 24 канал
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