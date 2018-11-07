Вирішив повернутись на "Танці з зірками 2018", – Руслан Сенічкін зробив несподівану заяву

1964 Читать новость на русском
"Танці з зірками 2018": Руслан Сенічкін
"Танці з зірками 2018": Руслан Сенічкін / 1+1

Український телеведучий Руслан Сенічкін зробив несподівану заяву в мережі. Знаменитість зізнався, що повернеться у шоу "Танці з зірками 2018".

Руслан Сенічкін покинув паркет розважального шоу "Танці з зірками 2018" у 9 прямому ефірі. З того часу минуло понад 2 тижні, відтак телеведучий зізнався, що сумує за танцями і прагне повернутись на проект. Ба більше, Руслан Сенічкін запевнив, що неодмінно з'явиться у наступному випуску шоу, що відбудеться 11 листопада. 

Читайте також: Під час шоу "Танці з зірками 2018" Леся Нікітюк здивувала несподіваною витівкою: курйозне відео

Минуло вже більше двох тижнів, як я не танцюю. Але мені ці танці сняться, маряться, постійно якісь репетиції, щось хейтери пишуть, все я читаю, все на мене валиться. Мені набридло і я вирішив цього тижня повернутись в "Танці з зірками",
– заявив Руслан Сенічкін. 

Телеведучий додав, що поки не знає, яким чином він повернеться у шоу, однак у наступному ефірі глядачі все ж побачать його у проекті. 

 

Варто зазначити, що щотижня зіркові гості допомагають телеведучому Юрію Горбунову провести "Танці з зірками 2018". Запрошені зірки зустрічають учасників шоу одразу після виступу та разом із ними очікують на голосування суддів. Ймовірно, Руслан Сенічкін теж приміряє роль ведучого на балконі проекту. 

 

 

Теги: LifeStyle Новини України
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1409
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1537
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1048
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
949
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1709
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3463
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук