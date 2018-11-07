Вирішив повернутись на "Танці з зірками 2018", – Руслан Сенічкін зробив несподівану заяву

Український телеведучий Руслан Сенічкін зробив несподівану заяву в мережі. Знаменитість зізнався, що повернеться у шоу "Танці з зірками 2018".

Руслан Сенічкін покинув паркет розважального шоу "Танці з зірками 2018" у 9 прямому ефірі. З того часу минуло понад 2 тижні, відтак телеведучий зізнався, що сумує за танцями і прагне повернутись на проект. Ба більше, Руслан Сенічкін запевнив, що неодмінно з'явиться у наступному випуску шоу, що відбудеться 11 листопада.

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Минуло вже більше двох тижнів, як я не танцюю. Але мені ці танці сняться, маряться, постійно якісь репетиції, щось хейтери пишуть, все я читаю, все на мене валиться. Мені набридло і я вирішив цього тижня повернутись в "Танці з зірками",

– заявив Руслан Сенічкін.

Телеведучий додав, що поки не знає, яким чином він повернеться у шоу, однак у наступному ефірі глядачі все ж побачать його у проекті.

Варто зазначити, що щотижня зіркові гості допомагають телеведучому Юрію Горбунову провести "Танці з зірками 2018". Запрошені зірки зустрічають учасників шоу одразу після виступу та разом із ними очікують на голосування суддів. Ймовірно, Руслан Сенічкін теж приміряє роль ведучого на балконі проекту.