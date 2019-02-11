Виробник Барбі випустив серію ляльок з інвалідністю

Виробник іграшок Mattel випустив серію ляльок Барбі з інвалідністю. Так, у новій колекції з'явилися іграшки на інвалідному візку і з протезом ноги.

Презентація нової серії інклюзивних Барбі запланована на червень, однак виробник вже опублікував перші фото ляльок на офіційній сторінці в Instagram.

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Крім того, Mattel зверталися до дитячої лікарні при розробці іграшкової інвалідного візка, а також співпрацювали з 13-річною дівчинкою, яка народилася без лівого передпліччя, щоб зробити ляльки більш реалістичними.

З новою серією виробники хочуть показати дітям, що в інвалідністю немає нічого поганого.