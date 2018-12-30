Вірю в кохання і шлюб: Хайді Клум розповіла подробиці про стосунки з нареченим

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Хайді Клум
Хайді Клум / Instagram / @heidiklum

45-річна знаменита німецька топ-модель та акторка Хайді Клум, яка заручилася із гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Каулітцем, розкрила подробиці про їхні стосунки.

2 січня супермодель стала  гостею шоу Еллен Дедженерес, яке було записано ще до пропозиції руки і серця від Каулітца, пише видання DailyMail

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Еллен у програмі спитала, чи хоче Клум вийти заміж за обранця. На це Хайді відповіла, що незважаючи на подвійну поразку у шлюбі, вона досі в нього вірить.

Я все ще вірю в кохання і шлюб, хоча я двічі зазнала в цьому поразки. Думаю, що я не дуже в цьому хороша. Але я зустріла прекрасну людину, подивимося, що з цього вийде,
– сказала Клум.

Дивіться відео з Хайді Клум і її нареченим:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Нагадаємо, 24 грудня 45-річна модель Хайді Клум заручилась з музикантом Томом Каулітцем. Вперше про пару заговорили у березні 2018 року, коли закоханих побачили під час спільного виходу з ресторану Нью-Йорка. Тоді в закладі відбувався показ нової колекції ювелірних виробів від Лоррейн Шварц. Хоч Том і не був на самій презентації, однак вечірку покинув разом з Хайді.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Зіркові весілля Хайді Клум Мода
Джерело: Lifestyle
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