Вірю в кохання і шлюб: Хайді Клум розповіла подробиці про стосунки з нареченим

45-річна знаменита німецька топ-модель та акторка Хайді Клум, яка заручилася із гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Каулітцем, розкрила подробиці про їхні стосунки.

2 січня супермодель стала гостею шоу Еллен Дедженерес, яке було записано ще до пропозиції руки і серця від Каулітца, пише видання DailyMail.

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Еллен у програмі спитала, чи хоче Клум вийти заміж за обранця. На це Хайді відповіла, що незважаючи на подвійну поразку у шлюбі, вона досі в нього вірить.

Я все ще вірю в кохання і шлюб, хоча я двічі зазнала в цьому поразки. Думаю, що я не дуже в цьому хороша. Але я зустріла прекрасну людину, подивимося, що з цього вийде,

– сказала Клум.

Дивіться відео з Хайді Клум і її нареченим:

Нагадаємо, 24 грудня 45-річна модель Хайді Клум заручилась з музикантом Томом Каулітцем. Вперше про пару заговорили у березні 2018 року, коли закоханих побачили під час спільного виходу з ресторану Нью-Йорка. Тоді в закладі відбувався показ нової колекції ювелірних виробів від Лоррейн Шварц. Хоч Том і не був на самій презентації, однак вечірку покинув разом з Хайді.