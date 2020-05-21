У вишиванці з вагітною дружиною: Монатік вперше показав кохану при надії

Один з найуспішніших виконавців країни долучився до привітань зіркових колег з Днем вишиванки та опублікував фото в українському національному вбранні. Поряд з Монатіком на світлині постала його вагітна дружина Ірина, яка на той час чекала на появу первістка.

Жоден новий кадр Монатіка з синами чи дружиною не залишається без уваги фоловерів. Артист вирішив влаштувати для своїх фанатів подвійне свято: з нагоди Дня вишиванки він опублікував в інстаграм-профілі архівне фото з коханою, яким вперше продемонстрував, як Ірина виглядала вагітною.

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Монатік зазначив, що світлина зроблена 5 років тому в цей святковий день. Тоді подружжя прогулювалося центром Києва у вишиванках: співак – у синій сорочці з білим орнаментом, а його дружина – у чорній сукні з червоними квітами. Вони виглядали дуже стильно, адже поєднали українське національне вбрання з одягом у стилі стрітстайл: білими кросівками в Ірини та капелюхом у артиста.

Дружина Монатіка також поділилася цим кадром в інстаграмі та зізналася, що їхня родина сповідує культурні традиції та передає їх своїм дітям. Проте округлий живіт Ірини викликав не менший резонанс, ніж стильні аутфіти пари. На фото на той час новоспечена подружня пара чекала на первістка – сина Данила.

Варто нагадати, що Монатік залишає особисте життя поза об'єктивами камер та вкрай рідко ділиться світлинами з сім'єю. Так, на карантині артист зумів присвятити час дружині та дітям, що оприлюднила Ірина Демічева. Вона показала відео, на якому зірковий батько влаштував нащадкам – синам Платону і Данилу –розваги на свіжому повітрі у власному дворі.