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Вишукана королева Єлизавета ІІ відвідала службу: красиві фото

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Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Королева Великобританії Єлизавета ІІ традиційно проводить зимові канікули в своїй резиденції в Сандрінгемі. Там Її Величність відвідала церковну службу в церкві Святої Марії Магдалини. Зазвичай саме в цьому храмі збираються всі члени королівської родини на різдвяну службу.

Єлизавета ІІ після Різдва залишається в Сандрінгемі ще на кілька місяців. Під час свого перебування в цій резиденції монархиня ніколи не пропускає недільної служби.

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Для літургії, що відбулася в неділю, 26 січня, Її Величність обрала темно-коралове пальто з пухнастими манжетами та хутряну шапку. Свій образ Єлизавета ІІ доповнила вишуканою брошкою на грудях, перлинними сережками та кольє. Волосся вклала у звичну для себе зачіску та зробила легкий макіяж з акцентом на губах.

Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / Фото: Getty Images

Раніше модельєрка королеви Анджела Келлі заявляла про те, що Її Величність відмовилася від натурального хутра. Таке рішення вона зробила після неодноразового критикування захисників прав тварин. Проте, як бачимо, інколи королева все ж таки вдається до використання хутра у своїх образах.

Єлизавета ІІ
Єлизавета ІІ в Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Єлизавета II Стиль і мода
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