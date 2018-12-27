Вишуканість і розкіш: як виглядали весільні запрошення Пріянки Чопри

Церемонія одруження індійської красуні, що завоювала титул "Міс Світу 2000", відбулася на початку грудня. Пріянка Чопра вийшла заміж за американського співака Ніка Джонаса. Пара відзначала одруження понад три тижні. Після провдення всіх святкових прийомів, наречена показала, як виглядали їхні весільні запрошення.

На початку грудня завидна індійська наречена Пріянка Чопра заприсяглася у вірності та коханні американському співаку Ніку Джонасу. Їхнє весілля тривало 4 дні поспіль, згідно з індійськими традиціями. Однак святкові прийоми пара організовувала ще три тижні після урочистостей.

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Для кожної вечірки "Міс Світу 2000" обирала нове розкішне вбрання і запрошували різних гостей. Окремі прийоми були для колег з Голлівуду, Боллівуду, родини та близьких друзів. Однак один із найважливіших атрибутів весільної церемонії Пріянка Чопра показала після проведення всіх святкувань. Фотографії весільних запрошень та особливих подарунків, які надсилали разом з листівками, Пріянка Чопра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для нас була важлива кожна деталь – саме вони створюють загальну картину,

– написала під світлиною із запрошеннями дружина Ніка Джонаса.



Оригінальне запрошення на весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @forestessentials

Пара дарувала своїм гостям набори аюрведичної косметики (індійська лінійка б'юті засобів). Їх було всього два. Жіночий набір був створений у червоному кольорі. У коробці були пелюстки пахучих троянд, що позначали символ любові, і засоби для тіла з ароматом цих же квітів.



Запрошення на весілля від Пріянки Чопри і Ніка Джонаса / Instagram / @forestessentials



Жіночий подарунковий набір, який був у комплекті з весільними запрошеннями / Instagram / @forestessentials

У чоловічій коробці теж були косметичні подарунки, серед яких засоби для гоління з ароматом санталового дерева і апельсинової цедри. Також в кожному з наборів лежали листівки, у яких було чітко розписано про весільну програму.



Запрошення Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @forestessentials



Чоловічий подарунковий набір, який був у комплекті з весільними запрошеннями / Instagram / @forestessentials