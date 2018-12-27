Вишуканість і розкіш: як виглядали весільні запрошення Пріянки Чопри

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Весільні запрошення Пріянки Чопри і Ніка Джонаса
Весільні запрошення Пріянки Чопри і Ніка Джонаса / Instagram/ @priyankachopra

Церемонія одруження індійської красуні, що завоювала титул "Міс Світу 2000", відбулася на початку грудня. Пріянка Чопра вийшла заміж за американського співака Ніка Джонаса. Пара відзначала одруження понад три тижні. Після провдення всіх святкових прийомів, наречена показала, як виглядали їхні весільні запрошення.

На початку грудня завидна індійська наречена Пріянка Чопра заприсяглася у вірності та коханні американському співаку Ніку Джонасу. Їхнє весілля тривало 4 дні поспіль, згідно з індійськими традиціями. Однак святкові прийоми пара організовувала ще три тижні після урочистостей.

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Для кожної вечірки "Міс Світу 2000" обирала нове розкішне вбрання і запрошували різних гостей. Окремі прийоми були для колег з Голлівуду, Боллівуду, родини та близьких друзів. Однак один із найважливіших атрибутів весільної церемонії Пріянка Чопра показала після проведення всіх святкувань. Фотографії весільних запрошень та особливих подарунків, які надсилали разом з листівками, Пріянка Чопра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Для нас була важлива кожна деталь – саме вони створюють загальну картину,
– написала під світлиною із запрошеннями дружина Ніка Джонаса.

Запрошення Пріянки Чопри
Оригінальне запрошення на весілля Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @forestessentials

 

Пара дарувала своїм гостям набори аюрведичної косметики (індійська лінійка б'юті засобів). Їх було всього два. Жіночий набір був створений у червоному кольорі. У коробці були пелюстки пахучих троянд, що позначали символ любові, і засоби для тіла з ароматом цих же квітів.

Запрошення на весілля Пріянки Чопри
Запрошення на весілля від Пріянки Чопри і Ніка Джонаса / Instagram / @forestessentials

Подарунки від Пріянки Чопри
Жіночий подарунковий набір, який був у комплекті з весільними запрошеннями / Instagram / @forestessentials

У чоловічій коробці теж були косметичні подарунки, серед яких засоби для гоління з ароматом санталового дерева і апельсинової цедри. Також в кожному з наборів лежали листівки, у яких було чітко розписано про весільну програму.

Подарункові набори від Пріянки Чопри
Запрошення Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @forestessentials

Подарунки від Пріянки Чопри
Чоловічий подарунковий набір, який був у комплекті з весільними запрошеннями / Instagram / @forestessentials

Листівка від Пріянки Чопри
Листівка від Пріянки Чопри та Ніка Джонаса / Instagram / @forestessentials
 

Теги: LifeStyle Мода Пріянка Чопра Зіркові весілля
Джерело: 24 канал
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