Вісім подруг Лесі Українки: в мережі з'явилися оригінальні постери з поетесою (фото)

Ілюстраторка Леся Мазанік створила набір оригінальних постерів із зображенням поетеси та письменниці Лесі Українки, щоб підтримати автора виставки "Квантовий стрибок Шевченка" Олександра Грекова.

Що сталося з виставкою Грекова?

Раніше в рамках виставки "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро з'явилися незвичні портрети Кобзаря, проте через деякий час ці роботи порізав невідомий.

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Виставку вирішили достроково закрити через побоювання, що агресивна людина з ножем може нашкодити й пасажирам столичного метрополітену.



Результат вандалізму

Оригінальні портрети Лесі Українки

Ілюстраторка видання The Devochki Леся Мазанік підтримала Олександра Грехова та створила портрети, у яких Леся Українка перетворилася на Диво-Жінку, Фріду Кало, Мерилін Монро, Одрі Хепберн, Нефертіті, Анну Вінтур, королеву Єлизавети й навіть самого Тараса Шевченка.

Крім цього, для користувачів месенджера Telegram створили стікери з портретами та фразами відомої поетеси.



Стікери для Telegram

"На підтримку Тараса Шевченка, який здійснив квантовий арт-стрибок у київське метро, та потрапив у черговий націоналістичний скандал, ми переосмислили не менш значущий образ Лесі Українки", – зазначили на сайті видання.