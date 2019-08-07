Високе мистецтво: голлівудські актриси постали в образі дорослої Джульєтти у календарі Pirelli

Щорічне знімання і підготовчий процес до створення одного з найвидатніших календарів світу – Pirelli – є чи не найцікавішим проектом у фешн-індустрії. Для сторінок календаря запрошують перших зірок світу, а авторами фотографій стають найвидатніші фотографи сучасності.

Відтак, для майбутнього календаря Pirelli 2020, який щороку випускає італійський виробник шин Pirelli, центровою героїнею зробили Джульєтту з п’єси Вільяма Шекспіра. Але нею стала не 16-річна дівчина з трагедії, а доросла жінка, у яку намагались перевтілитись для зйомки такі актриси, як Емма Вотсон, Крістен Стюарт, Індія Мур, Кріс Лі, Розалія, Мія Гот, Клер Фой, Яра Шахіді та Стелла Роверсі.

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Автором фантастичних фото став фотограф Паоло Роверсі, який працював з вісьмома жінками, передає Vogue UA.

"Він шукав 35-річну Джульєтту. Ідея в тому, що це нова сучасна інтерпретація, зроблена Паоло", – відгукнулась про фотосесію Клер Фой, відома за роллю Єлизивети II в серіалі "Корона". Для зйомки були задіяні розкішні костюми в дусі твору Шекспіра, а також незвичайні декорації. Наразі в мережі з'явились перші світлини з бекстейджу зйомки.



Перші фото з календаря Pirelli 2020 / Vogue UA

Що відомо про календар Pirelli?Свій історичний відлік він бере ще у 1963 році, коли його спочатку зробили як неопублікований макет, але вже в наступному році запустили у щорічне видавництво, але в обмеженій кількості. Вперше його створив британський арт-директор Дерек Форсайт. Вже через 30 років компанія Pirelli перезапустила проект і надала йому значення художнього проекту високого рівня.