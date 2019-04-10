Виставу за твором Леся Подерв'янського покажуть у Києві: де і коли відбудеться скандальна подія

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Лесь Подерв'янський
Лесь Подерв'янський / Прес-служба

Прихильники творчості відомого українського художника та автора сатиричних п’єс Леся Подерв’янського зможуть стати свідками прем’єри епічної вистави "Ріпка, або х*лі тут не ясно". Головну роль в постановці виконає український актор театру і кіно Олексій Вертинський.

Гумористична подія на основі творчості Леся Подерв'янського відбудеться 3 травня у Caribbean Club Concert Hall в столиці України о 19:00. Відвідувачі заходу зможуть почути та оцінити всім відому брутальну, нецензурну з нотками чорного гумору творчість митця.

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Виставу за твором Леся "Ріпка, або х*лі тут не ясно" показують у Києві не більше, ніж двічі на рік. Однак щоразу захід збирає аншлаги. Варто додати, що перед спектаклем для глядачів заспіває загадковий виконавець на ім'я Gray, пісні якого, як обіцяють, налаштують на справжній позитив. Квитки можна придбати тут.


Вистава  "Ріпка, або х*лі тут не ясно" за мотивами твору Леся Подерв'янського

Ну, а квитки можна купити тут. Радимо поспішити, оскільки місць зовсім небагато, а зацікавленість у глядачів – величезна.

Хто такий Лесь Подерв'янський?Відомий український художник та автор сатиричних п'єс, які він почав писати у формі листів ще під час служби в армії наприкінці 1970-х рр. У своїх творах він колоритно змальовує проблеми сучасного суспільства: радянські реалії, життя богеми, міжнаціональні конфлікти абсурдність життя та інше. Окрім цього він малює картини, які зберігаються в Національному художньому музеї та багатьох приватних колекціях України, Росії, Німеччини, США та Швеції.

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Теги: LifeStyle Новини культури Література
Джерело: LifeStyle 24
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