Популярна українська співачка Настя Каменських вкотре здивувала шанувальників. Вона зняла зухвале відео, на якому показала, як вистрибує з басейну у легкій літній сукні.

NK потішила підписників ефектним роликом на особистій сторінці в інстаграмі. Раніше вона показувала, як пірнає в басейн, а тепер граційно вистрибнула з нього.

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Для такого відео артистка використала зворотне знімання. У розпал спекотного літнього сезону вона не поспішає відправлятися на морський відпочинок, а проводить час у басейні, що розташований на території її заміського будинку.

Каменських постала перед камерою у легкій літній сукні білого кольору з принтом. Акцент у вбранні зробила на пікантному декольте. Струнку талію знаменитість підкреслила за допомогою коричневого поясу. Доповнила look капелюхом і стильними сонцезахисними окулярами.

Оскільки погода була досить теплою, то Настя під час знімань була босоніж. Волосся вона вклала у звичні локони. На обличчя виконавиця вирішила не наносити косметику і таким чином показала бездоганну натуральну красу.

За день ролик переглянули понад 800 тисяч разів. Схоже, що фоловерам співачки припадають до душі такі ефектні відео і вони не проти побачити наступні креативні ролики та цікаві ідеї Каменських.