Виступ Девіда Крейга у Києві: мережу заполонили ефектні відео

У неділю, 16 грудня, українці мали змогу послухати улюблені пісні у виконанні британського співака Девіда Крейга. Після концерту легендарного музиканта прихильники опублікували десятки яскравих відео, які заполонили мережу.

Відомо, що в Києві Девід Крейг презентував одне з найбільш обговорюваних DJ-шоу TS5, яке вже підкорило Європу. За словами британця, таку назву він дав своєму проекту після серії вечірок, проведених у Маямі. Шоу проходило за адресою Tower Sweet 5, тому цю назву й запозичив артист, скоротивши її до абревіатури. У Києві ж виступ співака відбувся у клубі Stereo Plaza.

Після концерту Девід Крейг опублікував відео зі свого виступу та поділився враженнями від спілкування з українськими прихильниками.

Дякую, Києве, за всю любов, яку ви показали мені під час TS5 тут. Дуже вдячний,

– написав Девід Крейг.

Окрім цього, мережу заполонили й інші відео з виступу Девіда Крейга у Києві. Прихильники були вражені від відкритості артиста та його вокалу. Не менше приголомшили й запальні пісні, які прозвучали під час вечірки.

Хто такий Девід Крейг?

Девід Ешлі Крейг – британський співак і автор пісень. Народився 5 травня 1981 року в Саутгемптоні (Англія). Його батько – гренадець, мати – єврейка. Перші уроки гри на гітарі Девіду дав батько, який сам захоплювався музикою і грав у групі Eboney Rockers. Уже підлітком Крейг почав складати власні пісні, а в 14 років став ді-джеєм на піратській радіостанції і в місцевому клубі. Перший помітний успіх – перемога на національному конкурсі з композицією "Я готовий". У 2000-му записав сольний альбом "Born To Do It". Перший сингл з цього альбому "Fill Me In" зробив Крейга наймолодшим британським музикантом, який посів перший рядок національного хіт-параду. Один з його великих хітів виконаний у дуеті зі Стінгом "Rise & Fall" (2003, 2 місце в Великобританії).