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Віталій Козловський зізнався, що після карантину відправиться в Голлівуд: відома причина

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Віталій Козловський
Віталій Козловський / Instagram / @vkozlovskiy

Український виконавець Віталій Козловський вкотре здивував прихильників цікавими зізнаннями. Він розповів, що до карантину побував у Голлівуді і після його завершення обов'язково повернеться туди.

Віталій Козловський не перестає вражати своїх шанувальників. Під час прямого ефіру на офіційній сторінці програми "Зірковий шлях" в інстаграмі, де він став гостем, розповів, що планує відправитися після завершення карантину в Голлівуд, де на нього чекають.

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Артист запланував поїздку в Лос-Анджелес після завершення карантину. Каже, що вжу бував там і відчув море позитивних емоцій, тому обов'язково ще повернеться. 

Коли бачиш на Голлівудських пагорбах напис Hollywood, то всередині з'являється стільки емоцій! Здавалося б, відомий напис, який зробили зі звичайної фанери, але ти перебуваєш у захваті, бо нарешті доїхав до місця, де з'явилося стільки талановитих зірок і було знято дуже багато фільмів. Це одне з небагатьох місць, звідки мені не хотілося їхати,
– зізнався Козловський.

Він розповів, що там його чекають, тому поїздка відбудеться, як тільки це буде можливо. 

Коли закінчиться карантин, планую знову полетіти в Лос-Анджелес. Маю там багато друзів. Наприклад, моя колега і хороша подруга Міка Ньютон. Вона постійно запрошує мене в гості,
– поділився Віталій. 

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Віталій Козловський Голлівуд LifeStyle
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