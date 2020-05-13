Віталій Козловський з'їхався зі своєю обраницею та розкрив інші подробиці про неї

Один з найбажаніших холостяків українського шоу-бізнесу раз за разом ділиться новими деталями особистого життя, проте так і не розсекречує ім'я коханої. Віталій Козловський зізнався, що його нові стосунки серйозні, адже пара вже живе разом та замислюється про весілля.

Впродовж кількох місяців у пресі припускають, що новою обраницею Віталія Козловського стала його концертна директорка Юлія Бакуменко. Співак все ще тримає у таємниці ім'я коханої, проте під час інстаграм-трансляції з Олею Поляковою розкрив певні подробиці про дівчину та їхні стосунки.

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Зважаючи на попередній негативний досвід афішування особистого життя, нині виконавець залишає почуття поза увагою ЗМІ. Проте королеві української сцени все ж вдалося з'ясувати дещо про обраницю Козловського. Так, він зізнався, що вона на кілька років молодша за нього, проте не став називати точний вік. Також Полякова дізналася, що кохана артиста – шатенка.

Зірки зіграли у гру "Правда чи дія", під час якої Віталій Козловський фарбував зуби помадою! Таке завдання від колеги аж ніяк не спантеличило його і він швидко взяв до рук косметичку. Полякова встигла зауважити, що у такому випадку в квартирі виконавця точно є жінка, а він не став заперечувати. Крім того, співак домовився з Олею Поляковою, аби вона виступила на його весіллі. Судячи з усього, Козловський вже готовий будувати сім'ю зі своює коханою.

Нагадаємо, що раніше Віталій Козловський зізнався, що хоче прожити все життя з нинішньою дівчиною. "Вона – моя людина, з якою я хочу провести своє життя. Та людина, яка є найближчою до тебе, стає правою рукою, лівою ногою, твоїм серцем, натхненням", – чуттєво розповів артист про свої стосунки. Варто нагадати, що припущення про його роман з Юлею Бакуменко спровокували спільні кадри з дівчиною у мережі, які часто з'являлися у її інстаграмі.