Віталій Козловський про стосунки з Наталією Могилевською: Я для неї не корисний

Відомий виконавець, заслужений артист України Віталій Козловський вже 16 років займається розвитком сольної кар'єри. Колись його наставницею була Наталія Могилевська, проте зараз у них не дуже дружні стосунки.

Музична кар'єра Віталія Козловського розпочалася в 2004 році після перемоги в телепроєкті "Шанс". Це талант-шоу, як зізнається артист, дало йому чимало. У рубриці «Кава з перцем» програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" артист відверто розповів, які має стосунки з Наталією Могилевською сьогодні та як починався його шлях до успіху.

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За словами співака, він вдячний "Шансу" за ті можливості, які в нього з'явилися після перемоги та називає Наталію Могилевську і Кузьму наставниками.

Зараз мені дуже прикро говорити, що Кузьми немає на сьогоднішній день. З Наталею ми якось віддалилися. Я намагався з нею поспілкуватися і наблизитися. Я розумію, наша професія вимагає егоїзму і нам потрібні корисні для нас люди. Можливо, я просто для неї не корисний,

– зізнався Віталій.

В ексклюзивному інтерв'ю виконавець розповів про свої перші кроки на шляху до слави та підтримку батьків. Відомо, що його мама вже 21 рік мешкає в Італії, куди поїхала на заробітки, коли синові було 14. Батько не залишав Козловського вдома самого, а брав із собою у відрядження. Проте, як зізнається артист, вдома постійно були сварки.

У мене в житті було багато поганого. Перш за все, це було пов'язано з особистим життям батьків. Я не в праві їх засуджувати, але вони вічно сварилися. Постійно літали чайники, ножі. Добре, що вони не повбивали один одного,

– розповів співак.

Та попри конфлікти, батьки завжди підтримували Віталія та допомагали чим могли. Він вдячний їм за те, що давали особистий простір і дозволяли самому вибрати свій шлях.

Коли Віталій навчався в 10 класі, то кожної п’ятниці працював у нічному клубі. Він з дитинства пізнав нічне життя, проте був суворий таймінг: о 23:00 виїжджав з дому і до 2:30 мав повернутися. Як зазначає виконавець, не всі готові зрозуміти таку довіру батька.

Віталій Козловський у програмі "Зірковий шлях": дивіться відео онлайн