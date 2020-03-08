Віталій Козловський прокоментував заяви екснареченої: Цієї жінки у моєму житті не існує

На початку лютого у мережі точилися розмови про роман Віталія Козловського та Раміни Есхакзай після того, як колишня наречена артиста зробила скандальні заяви про їхнє романтичне та інтимне життя. Співак запевнив, що подібні сенсації дівчина використовує лише для власного піару.

Стосунки Віталія Козловського та Раміни Есхакзай завершилися ще у вересні 2017 року напередодні запланованого весілля. Екскохана зявляла, що ці стосунки закріпили за нею штамп "колишньої дівчини Козловського". Проте за кілька років після гучного розриву вона все ж наважилася знову пригадати подробиці роману.

Читайте також Віталій Козловський відверто розповів про свою сексуальну орієнтацію

Нещодавно у відвертому інтерв'ю вона зробила кілька резонансних заяв, запевнивши, що співак планував зіграти весілля лише для матеріальної вигоди та дорогих подарунків заможних друзів, а у розпал підготовки до церемонії зізнався, що має іншу. Крім того, Раміна запевнила, що у пари не було інтимних стосунків.

На скандальні заяви екснареченої Віталій Козловський відповів для "Світського життя". Артист наголосив, що колишня наречена вигадує подібні сенсації лише задля піару. Для виконавця подібна поведінка неприпустима, адже він переконаний, що навіть після розриву варто поважати одне одного. На думку Козловського, Раміні не вистачає поряд справжнього чоловіка, з яким би вона не згадувала минулі почуття.

Що я можу сказати, погано говорити про колишніх не можна – це себе не поважати. А зараз розбиратися у брудній білизні свого минулого – не поважати сьогоднішнє особисте життя,

– зауважив Віталій Козловський.

Співак заявив, що він не лише перегорнув сторінку свого минулого, а тепер "вирвав, зім'яв, викинув і згадувати це не хочу. Цієї жінки в моєму житті не існувало і не існує". Стосовно нового ймовірного роману з концертним директором Юлією, який Віталію приписують впродовж кількох років, він висловився однозначно – відтепер своє особисте життя він не виносить назагал.

Нагадаємо, Віталій Козловський зізнався, що його ображають припущення щодо його нетрадиційної сексуальної орієнтації. Він вважає, що для нього охайний вигляд на сцені та догляд за собою – буденні речі.