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Віталій Козловський розповів, що донька Ольги Сумської врятувала його: деталі

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Віталій Козловський
Віталій Козловський / Instagram / @vkozlovskiy

Український співак Віталій Козловський зізнався, що пережити розставання з коханою дівчиною йому допомогла порада доньки Ольги Сумської Антоніни Паперної. Вона підтримала його у важкий період життя.

Розставання з коханою людиною часто розбиває нам серце і обезсилює. Такий стан був у Віталія Козловського після того, як завершилися стосунки з дорогою йому дівчиною. Як йому вдалося пережити цей болючий момент, артист зізнався у прямому ефірі на інстаграм-сторінці програми "Зірковий шлях", яку транслюють на телеканалі "Україна".

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Віталій розповів, що коли у нього було розбите серце, чув багато порад від друзів, проте найбільше йому допомогло повідомлення від Антоніни Паперної. 

Вона написала: "Віталій, не хвилюйся, все мине, свої від своїх не йдуть". Якщо людина пішла, то потрібно змиритися з тим, що вона залишила тебе, дала можливість розиватися і знайти по-справжньому твою людину. Ми робимо помилки, але і аналізуємо їх. Кохання – це завжди перемога, навіть, якщо воно не взаємне,
– поділився виконавець. 

Наразі серце Віталія зайняте, проте він не бажає про це говорити. 

Щастя любить тишу. Найкраще, що можна зробити сьогодні – написати нову класну пісню, а про особисте треба не розповідати, а переживати його. Був період, коли я багато говорив про особисте життя, адже важко тримати це у собі. Але невдовзі щось ламається, і якась сила змушує тебе страждати через ті почуття, про які раніше кричав,
– зізнався Козловський. 

Нагадаємо, раніше Віталій зізнався, що має романтичні стосунки із своїм концертним директором Юлею Бакуменко. Він зазначав, що це людина, з якою він прагне прожити все життя. 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Віталій Козловський Новини LifeStyle
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