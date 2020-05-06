Віталій Козловський зізнався, як часто робить подарунки коханій

Популярний український виконавець Віталій Козловський є одним із найкрасивіших холостяків країни. Проте нещодавно співак зізнався, що його серце зайняте, і є людина, з якою він бажає прожити все життя. Днями артист розповів, що коханій дівчині часто робить подарунки.

На інстаграм-сторінці програми "Зірковий шлях", що транслюють на телеканалі "Україна", відбувся прямий ефір, до якого долучився Віталій Козловський. Користувачі мережі поставили багато цікавих запитань, серед яких було "Як змусити кохану людину робити подарунки?". Віталій впевнений, що по-справжньому закоханого чоловіка не потрібно вмовляти на подарунки і випрошувати їх.

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Виконавць сказав, що з легкістю радує презентами ту дівчину, яка дорога йому. Він зазначив, що точно знає, коли любиш – хочеться дивувати, робити щось приємне тій жінці, яка тобі не байдужа. Віталій порадив робити висновки щодо цього або діяти так, щоб в обранця була мотивація, щоб зробити сюрприз. Наприклад, можна зробити так, щоб чоловік приревнував.

Коли ти по-справжньому любиш жінку, то постійно хочеться її дивувати і робити якісь приємні сюрпризи. Тому чоловік сам повинен бути мотивований створювати для своєї коханої свято практично кожного дня,

– розповів Козловський.

Проте не варто забувати про те, що всі ми різні. І є такі люди, які навіть не замислюються над тим, що потрібно радувати того, кого любиш.

Наприклад, флегматики. Вони не розуміють простих істин, що коханій жінці буде приємно отримати навіть недорогий подарунок. Якщо це так, то тоді жінці можна першій зробити йому подарунок зі словами: "Тобі приємно? Ось і я теж люблю отримувати подарунки",

– порадив артист.