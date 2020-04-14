Віталій Козловський зізнався, з ким хоче прожити все життя: Вона моя людина

Популярний український виконавець Віталій Козловський довго приховував особисте життя та не коментував його. Тепер артист зізнався, що має романтичні стосунки зі своїм концертним директором Юлею і хоче прожити з нею все життя.

Віталій Козловський став героєм програми "Життя відомих людей" на телеканалі "1+1", де у відвертому інтерв'ю розповів про життєві труднощі, які йому довелося пережити. Також співак поділився подробицями особистого життя та розсекретив свою обраницю.

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Катерина Осадча у програмі "Світське життя" вже давно натяканала на нову кохану Віталія, але він не відповідав на провокативні запитання та залишав свої стосунки подалі від сторонніх очей. Проте все частіше він з'являється на фотографіях разом із своїм концертним директором Юлею Бакуменко.

Козловський зізнається, що з цією дівчиною бажає прожити все життя.

Вона – моя людина, з якою я хочу провести своє життя. Та людина, яка є найближчою до тебе, стає правою рукою, лівою ногою, твоїм серцем, натхненням,

– зізнався Віталій.

Співак із усмішкою на обличчі каже, що Юлія робить його щасливим.

Віталій Козловский у програмі "Життя відомих людей": дивіться відео онлайн