"Вітання від моєї родини": Оля Фреймут показала зворушливе фото з дітьми

944
Оля Фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут зачарувала шанувальників у соціальних мережах своєю фотографією з дітьми.

Як відомо, телеведуча виховує трьох дітей – 12-річну Злату, 2-річного Валерія та однорічну Євдокію.

Читайте також: "Обожнюю кожну пережиту секунду": Оля Фреймут ніжно поцілувала чоловіка – фото

Так, на честь важливого для вірян в цілому світі – Різдва Христового, яке Оля відзначає зі своєю родиною, вона вирішила зробити сюрприз прихильниками. А саме Фреймут опублікувала рідкісне фото зі своїми дітьми на сторінці в Instagram.

На знімку зірка українських телеекранів позує з молодшими сином та дочкою, яких вона тримає на руках. Позаду видніється красивий вид на засніжені гори. Фреймут привітала своїх підписників зі святом.

"Христос ся рождає! Великі вітання Вам від моєї родини. Злата фотографує", – йдеться у підписі до знімка.

оля фреймут
Оля Фреймут з Валерієм та Євдокією / Instagram / @freimutolia

оля фреймут
Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia

Теги: Діти і неповнолітні LifeStyle Ольга Фреймут Зіркові мами
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
6 січня 15:01 Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
Анастасія Манюхіна 2317
5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
5 січня 15:37 5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
4172
Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
4 січня 17:45 Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
2983
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
4 січня 16:30 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
6485
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
4 січня 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 2280
Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
4 січня 10:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
1459
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук