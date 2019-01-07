"Вітання від моєї родини": Оля Фреймут показала зворушливе фото з дітьми

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут зачарувала шанувальників у соціальних мережах своєю фотографією з дітьми.

Як відомо, телеведуча виховує трьох дітей – 12-річну Злату, 2-річного Валерія та однорічну Євдокію.

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Так, на честь важливого для вірян в цілому світі – Різдва Христового, яке Оля відзначає зі своєю родиною, вона вирішила зробити сюрприз прихильниками. А саме Фреймут опублікувала рідкісне фото зі своїми дітьми на сторінці в Instagram.

На знімку зірка українських телеекранів позує з молодшими сином та дочкою, яких вона тримає на руках. Позаду видніється красивий вид на засніжені гори. Фреймут привітала своїх підписників зі святом.

"Христос ся рождає! Великі вітання Вам від моєї родини. Злата фотографує", – йдеться у підписі до знімка.



Оля Фреймут з Валерієм та Євдокією / Instagram / @freimutolia



Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia