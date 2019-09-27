Воздвиження Хреста Господнього: привітання з великим церковним святом у прозі та віршах

27 вересня православні в Україні та світі відзначають свято Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Воно свято належить до 12 великих празників Східної Церкви. Історики Східної Церкви вважають, що дві події лягли в основу встановлення цього свята: віднайдення в IV ст. Хреста, на якому розіп’яли Ісуса, та повернення цього хреста з Персії до Єрусалиму у VII столітті.

Привітайте з Воздвиженням своїх, друзів, рідних і близьких. Пропонуємо вашій увазі душевні привітання у віршах і прозі.

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Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2019 у прозі

Це свято, як і інші великі Торжества, звертає нашу особливу увагу на наше Спасіння, щоб ми пам’ятали про велику Божу любов щодо нас. У кожному святі ми пізнаємо, як Бог старанно робив все, щоб відкрити Свою Любов і повернути нам втрачене щасливе життя, Рай. Щоб бути в небі, потрібно хотіти бути з Богом.

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Святий хрест це вічно живий символ безконечної Божої любови до нас, грішних, символ Христової жертви, символ нашого відкуплення та спасення, символ Христової перемоги над смертю та дияволом. Віддаючи честь святому хресту, ми віддаємо честь Христовій жертві, мукам і смерті. Кладучи на собі знак святого хреста, ми кожного разу визнаємо свою віру в нашого Спасителя. З празником Воздвиження Чесного Хреста, християни.

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Сьогодні маємо святий день – це празник Воздвиження Хреста Господнього або, як ще називають, Воздвиження Чесного Христа Животворящого. Знаєте, на такому сірому, мінорному фоні суспільного життя в Україні писати бурхливі привітання якось не йде...Але життя триває, відтак наша віра та оптимізм на краще не згасають. Любов і добро перемагають завжди – це аксіома. Це особливий і визначний день християнства, як утвердженої і спасительної релігії людства. Оскільки почитання самого Хреста, який справедливо називають Животворящим, і самого Хресного знамені є беззаперечно святим. Хрест має силу очищення, від Хреста втікає всяка нечисть. Хрест є також оберегом для людини. За словаими святого апостола Павла, для нас, християн, Хрест є спасінням, а для поган – глупотою. Отож, прийміть вітання з нагоди такого величного свята та нехай благословення Всемогучого Бога Отця, і Сина, і Святого Духа зійде на всіх нас, на нашу Україну, на весь український народ.

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З нагоди величного релігійного свята прийміть найщиріші вітання! Нехай цей урочистий празник принесе добро та достаток до Ваших осель, затишок та Господню благодать. Хай слово Боже наповнить Ваші серця любов’ю, щирістю та надією на краще майбутнє. Нехай Всемилостивий Господь Бог дарує нам мир і спокій на нашій рідній землі, захистить від життєвих негараздів, допоможе у здійсненні світлих задумів та надихає всіх Вас на добрі справи на благо та добробут наших родин і усієї України!

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Вітаю з великим святом світла та радості душі – з Воздвиженням Чесного та Животворящого Хреста Господнього. Нехай цей день подарує благодать в сім'ю та здоров'я, милосердя душі та доброту серця, світло та радість, щастя та мир.

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Вітаю зі святом Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста Господнього. Нехай в цей день стане чистою душа та світлими помисли, нехай серце зрадіє, нехай в життя прийде щастя, любов, благодать і надія, нехай буде добрим здоров'я та добрими вчинки. Зичу милосердя, добродушності та миру.

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У світле свято, великий день Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста Господнього я бажаю позбутися від образ і заздрості, від поганих спогадів і поганих задумів. Нехай душа буде чистою та відкритою, нехай у сім'ї панує любов і щастя, нехай в будинку буде благодать і радість. Бажаю здоров'я душі та тіла, милосердя, а також віри та надії, що не згасають.

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У День Воздвиження Чесного та Животворящого Хреста Господнього у християн є привід і для скорботи, і для радості. Ісуса було розіп'ято на хресті та він страждав за наші гріхи, але цей хрест було даровано людям для втіхи, як уособлення величезної віри, як символ християнства. Нехай міцніє віра ваша, брати та сестри, і всі страждання втішаться хрестом животворящим.

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Нехай у це важливе християнське свято всі наші молитви буде почуто, в сім'ях панує мир і благодать, а злі та косі погляди нехай Вас обходять стороною. Бажаю здоров'я, добрих помислів і Божого милосердя.

Привітання з Воздвиженням Хреста Господнього 2019 у віршах

З Воздвиженням Хреста Вас усіх вітаю.

Віри сильної в душі бажаю.

Нехай це допоможе перемогти Вам біди та нещастя.

Сила потужна Хреста Вам подарує щастя.

З Воздвиженням я Вас вітаю,

Нехай Господь освітлює Вам путь.

Нехай Хрест Його від бід завжди рятує,

І не дає кудись не туди Вам завернуть.

Нехай Надія у душі завжди горить,

А Віра хай Вас зберігає й окриляє.

У житті нехай ніщо Вас не непокоїть,

А любов близьких хай сил Вам додає.

***

На всі сторони світу звернено Святиню –

Животворящий Хрест споруджено на твердині.

Він зцілить, направить

На світлий шлях благий,

Щоб життя твоє прославить

І подарувати спокій!

***

Воздвиження Хреста Господнього

Ми разом святкуємо сьогодні!

Нехай захищає вас Всевишній

Від бід, турбот, тривоги лишніх.

***

Сьогодні Воздвиження Хреста Господнього,

Ми в храмі Божім зібрались,

Перед Хрестом поклонимося,

І скажемо один одному "помолись".