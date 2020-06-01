Знаменитий український шоумен з Львівщини побудував успішну кар'єру в столиці. Проте Юрій Горбунов пригадав, що його перша зустріч з Києвом була зовсім не схожа на казку. У той день у нього на вокзалі витягли гроші, а українську мову не зрозуміли в гастрономі.

Вчора, 31 травня, в Україні відзначали День Києва. З нагоди свята чимало зірок вітчизняного шоу-бізнесу публічно привітали столицю зі знаковим днем. Місту віддав шану й популярний телеведучий Юрій Горбунов. На особистій сторінці в інстаграмі він розповів, якою була його перша поїздка до Києва.

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Шоумен з Нового Роздолу, що на Львівщині, вперше приїхав до Києва 1988 року. Тоді він закінчив школу та вступав до інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. Проте це знайомство було більш схоже на сюжет кінокартини, адже вже на вокзалі в Юрія Горбунова вкрали гроші. На той момент столиця радянської України була переважно російськомовною, тому його українську в центральному гастрономі не зрозуміли.

Ведучий зізнається, що попри ці інциденти закохався в Київ з першого погляду. Місто стало по-справжньому знаковим для нього, адже саме в столиці народилися найдорожчі для нього люди – дружина Катерина Осадча та син Іван.

Це була столиця радянської України! Багато часу з того моменту пройшло. Столиця змінилася, але цей неймовірно захопливий дух, який я відчув тут вперше, живе зі мною завжди,

– наголосив Юрій Горбунов у підписі до допису.

На фото, яким шоумен доповнив привітання, він позував з коханою на Володимирській гірці, з якої відкривається фантастичний вид на Дніпро, Труханів острів та пішохідний міст. Кадр був зроблений під час першої родинної прогулянки центром столиці після послаблення карантинних обмежень.